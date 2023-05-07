Fırsatçı bayiye ağır ceza! 1 yıl ikinci el satamayacak 4.5 milyon lirayı bulan cezalar ödeyecek  

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Ticaret Bakanlığı, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkındaki Yönetmelik’te değişiklik yaptı. Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle, yetki belgesinin hangi durumlarda iptal edileceğine ilişkin 9. maddede değişiklik yapıldı. Buna göre “İlk tescil motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde de bulunan işletmenin bu faaliyeti yürütürken satıştan kaçınması, taşıtın üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde fiyat talep etmesi, tüketiciyi aksesuar almaya veya takas yapmaya zorlaması ya da takas fiyatını piyasa fiyatının önemli ölçüde altında belirlemesi gibi ilk tescil motorlu kara taşıtına ulaşılmasını zorlaştırıcı faaliyette bulunması halinde” ikinci el satış yetki belgesinin 1 yıl süreyle iptal edileceği hükmü getirildi.

BU İLK UYARI

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Edinilen bilgiye göre bakanlıkta, konuyla ilgili sosyal medyada dile getirilen şikâyetler ve yapılan resmi başvurular üzerine yaklaşık 1 ay önce bayi temsilcileriyle bir toplantı yapıldı. Toplantıda bayilere sıfır araç satış fiyatlarındaki fahiş artışlar, zorla aksesuar satışı, düşük fiyatlı takas zorlaması gibi davranışlarından duyulan rahatsızlık dile getirilerek, yönetmelik değişikliği hakkında bilgi verildi, uyarıların dikkate alınmaması halinde ikinci adım olarak bayilik yetkilerinin de iptal edilebileceği uyarısı yapıldı.

Yetkililer, son yıllarda Türkiye genelinde sıfır araç satan bayilerin neredeyse tamamının aynı zamanda ikinci el araç satışı yapmaya başladıklarını ve buradan elde ettikleri kazancın önemli bir meblağ tuttuğuna dikkat çekerek, “İlk uyarı olarak bu yetkilerini 1 yıl süreyle iptal düzenlemesi yaptık. Gerek duyarsak ikinci aşamada bayilik yetkilerini de iptal ederiz. Bu bayilerin bir diğer kazanç kapıları da yetkili servis olmaları. Dolayısıyla bu uyarımız dikkate alınmadığında diğer adımlar devreye girebilir” dedi.

CEZALAR 4.5 MİLYONU BULACAK

Yetkililer, dünkü düzenlemeye aykırı hareketlerin tespiti durumunda her bir araç için, satış fiyatına göre 4.5 milyon liraya varan miktarlarda ceza kesileceğini de belirterek, “Müfettişlerin tespitleri doğrultusunda mesela bayi, 8 milyonluk bir araç satışında bu suçu işlemişse 4.5 milyon lira ceza kesilecek. 3 milyonluk bir diğer aracın satışında da aynı suç varsa onun için de ayrı bir ceza kesilecek. Yani tespit edilen her bir araç için ceza yazılacak” bilgisini verdiler.

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TAKASA ZORLAMAK DA YASAK

Konuyla ilgili bakanlık notunda, son dönemde bakanlığa ilk tescil motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden yetkili bayilerin, tüketicinin ilk tescil motorlu kara taşıtlarına ulaşmasını zorlaştırıcı birtakım faaliyetlerde bulunarak haksız kazanç elde ettiği yönünde hem sosyal medyadan hem de bakanlık üzerinden şikâyette bulunduğu ifade edilerek, özetle şu noktalara dikkat çekildi:

- “Bu faaliyetlerin engellenmesine yönelik Bakanlığımıza ulaşan talepler ile konuya ilişkin kamuoyu beklentilerinin karşılanmasını teminen yönetmelikte değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklikle ilk tescil motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunan yetkili bayilerin stoklarında taşıt bulunmasına rağmen taşıt satışından kaçınmaları, taşıtın üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde fiyat talep etmeleri, tüketiciyi aksesuar almaya veya takas yapmaya zorlamaları ya da takas fiyatını piyasa fiyatının önemli ölçüde altında belirlemeleri gibi tüketicinin ilk tescil motorlu kara taşıtına ulaşmasını zorlaştırıcı herhangi bir faaliyette bulunmaları halinde yetkili bayilerin ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgeleri iptal edilecek ve bu işletmelere bir yıl süreyle yetki belgesi verilmeyecektir.”

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- “Diğer taraftan, bakanlığımızın stokçulukla mücadeleye yönelik faaliyetleri kapsamında, söz konusu aykırılıkların her biri stokçuluk kabul edilecek ve her bir aykırılık için ayrı ayrı olacak şekilde yetkili bayiler hakkında 4 milyon 458 bin 600 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacak; ayrıca, bu yetkili bayiler bakanlığımızın internet sitesinde ifşa edilecektir.”