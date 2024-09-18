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Firmalar son 5 yılda 21,7 trilyon lira kredi kullandı

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#Firma#Banka#Kredi
Firmalar son 5 yılda 21,7 trilyon lira kredi kullandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2024 11:34

Türkiye'de faaliyet gösteren firmaların son 5 yılda bankalardan kullandığı 21,7 trilyon liralık kredinin, yüzde 66’sı uzun vadeli kaynaklardan oluştu.

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AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2023" araştırma sonuçlarından derlediği bilgiye göre, ülkede 2023 itibarıyla 1 milyon 62 bin 328 firma faaliyet gösteriyor.

Ülkede faaliyet gösteren firmaların kullandıkları kısa ve uzun vadeli banka kredilerinin toplamı son yıllarda düzenli olarak arttı. Bu firmaların 2019'da kullandıkları banka kredileri toplamı 2 trilyon lira iken, bu tutar Kovid-19 salgınının başladığı 2020'de 2,6 trilyon liraya yükseldi.

Takip eden yıllarda da düzenli artışına devam eden banka kredileri, 2021'de 3,8 trilyon liraya, 2022'de 5,7 trilyon liraya ve 2023'te de 7,5 trilyon liraya çıktı.

Böylece firmaların 5 yılda kullandığı kredilerin toplamı 21,7 trilyon liraya ulaştı. Kullanılan banka kredilerinin vadelerine bakıldığında, uzun vadeli olanların kısa vadeli kredilerin yaklaşık 2 katına kadar ulaşması dikkati çekti. Kredilerin 14 trilyon 373 milyar lirası uzun vadeli, 7 trilyon 375 milyar lirası ise kısa vadeli kredilerden oluştu. Böylece uzun vadeli krediler toplam kredilerin yüzde 66’sına denk geldi.

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- 2 sektörde kısa vadeli krediler daha fazla

Bu dönemde sadece "tarım, ormancılık ve balıkçılık" ile "toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı" sektörlerinde yer alan firmaların kısa vadeli banka kredilerinin, uzun vadelilerden daha fazla olduğu görüldü.

Kullanılan kredilerin sektörel dağılımına bakıldığında, en fazla banka kredisi kullanan firmaların imalat sektöründe yer aldığı kayıtlara geçti. Bu sektördeki firmalar 5 yılda 6,4 trilyon lira kredi kullandı. Bunların 3,2 trilyon lirası kısa vadeli, 3,2 trilyon lirası ise uzun vadeli kredilerden oluştu.

İmalatın ardından en fazla kredi kullanan sektör 3,5 trilyon lira ile "toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı" oldu. Bu sektörde kullanılan kredilerin 1,3 trilyon lirası uzun vadeli, 2,2 trilyon lirası kısa vadeli olarak hesaplandı.

En fazla kredi kullanan üçüncü sektör ise 2,9 trilyon lira ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı olarak kayıtlara geçti. Bu sektörün kullandığı kredilerin 2,7 trilyon lirası uzun vadeli, 276 milyar lirası kısa vadeli oldu.

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Öte yandan, bu dönemde kullandığı banka kredisi en az olan sektörler 7,2 milyar lira ile "diğer hizmet faaliyetleri", 33,2 milyar lira ile "kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor" ve 41,2 milyar lira ile "eğitim" olarak sıralandı.

2019-2023 yıllarında sektörlerin bilançolarında yer alan uzun ve kısa vadeli banka kredileri şöyle:

Sektörler (bin lira)/ yıllar 20192020202120222023Ara toplamToplam
Tarım, ormancılık ve balıkçılıkuv4.728.8037.170.96910.024.29215.513.06518.581.34256.018.471133.441.411
kv6.397.3618.171.40912.853.57821.776.86128.223.73277.422.940
Madencilik ve taş ocakçılığıuv28.252.60834.746.80346.544.19156.043.49823.446.146189.033.245264.834.426
kv6.630.9368.519.21510.191.32923.281.60227.178.10075.801.182
İmalatuv321.009.818433.093.549596.612.199853.223.6201.014.239.2563.218.178.4426.422.260.863
kv251.801.070301.100.462491.367.575972.421.8411.187.391.4733.204.082.422
Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımıuv220.063.655273.814.258450.395.306686.571.7981.017.145.8912.647.990.9092.923.910.686
kv23.596.78324.682.79344.939.68798.544.09284.156.423275.919.777
Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleriuv2.086.5933.858.1054.741.6377.496.4688.875.92227.058.72643.827.276
kv1.293.7692.121.6092.942.6604.734.1795.676.33316.768.550
İnşaatuv167.583.349213.233.595299.544.390381.201.737460.654.3361.522.217.4061.996.109.215
kv58.331.71767.926.74870.682.444112.105.964164.844.936473.891.808
Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımıuv155 945 964209 746 264227 013 897324 281 842419 961 4891.336.949.4573.516.941.380
kv169 027 609208 861 374301 789 255615 909 983884 403 7022.179.991.923
Ulaştırma ve depolamauv196 448 453262 816 928434 287 337549 243 574780 030 1852.222.826.4762.519.711.577
kv23 965 21137 636 13351 887 64273 577 067109 819 048296.885.102
Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleriuv76 234 037103 409 588161 482 901187 327 494249 189 282777.643.301935.308.012
kv14 530 61919 596 20124 152 36537 860 03661 525 489157.664.711
Bilgi ve iletişimuv24 794 37324 570 74534 128 99346 986 27353 673 298184.153.681258.214.810
kv7 362 76011 535 9488 439 21319 876 40126 846 80774.061.129
Gayrimenkul faaliyetleriuv81 397 85396 688 254170 434 917217 353 976311 977 176877.852.177979.702.258
kv6 896 44119 050 21619 161 32632 365 71024 376 388101.850.081
Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetleruv104 962 585125 877 137220 744 110197 466 334276 341 503925.391.6691.147.193.667
kv27 836 73831 247 60934 268 22345 078 79383 370 634221.801.998
İdari ve destek hizmet faaliyetleriuv24 287 40131 127 37940 114 92358 335 74689 393 940243.259.389395.820.415
kv13 172 24220 271 59924 144 52439 206 56955 766 092152.561.026
Eğitimuv5 132 0935 766 3053 630 2594 225 4625 687 61824.441.73641.163.137
kv1 656 6632 544 8993 319 0584 410 7594 790 02116.721.401
İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleriuv11 279 51014 795 89715 270 92621 196 51625 445 86687.988.715128.998.539
kv3 672 6374 401 8125 798 15211 314 23415 822 99141.009.824
Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve sporuv1 779 43510 099 2182 926 3704 329 6929 244 20128.378.91633.159.958
kv659 3861 588 896496 107704 5481 332 1054.781.041
Diğer hizmet faaliyetleriuv424 236548 093647 818871 4321 161 0293.652.6077.218.653
kv369 326448 985492 522911 9981 343 2153.566.046
Toplam 2.043.612.0352.621.068.9933.825.470.1245.725.749.1627.531.915.96721.747.816.28221.747.816.282

 

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#Firma#Banka#Kredi

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