Firmalar 'nefes' aldı

Koronavirüs salgınının Türkiye’yi de etkisi altına almasıyla hızlı bir şekilde aksiyon alan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), ‘Kriz Masası’nı kurdu. BTSO’nun ilk hamlelerinden birisi de komite yönetimleri, konsey başkanları ve meclis üyeleri ile virüsün sektörlere etkisinin analizini gerçekleştirmek oldu. İş dünyasının süreç ile ilgili her türlü görüş, öneri ve taleplerine ilişkin hazırladığı raporu bakanlıklara ve ilgili kurumlarla paylaşan BTSO, üyeleriyle iletişimini daha da güçlendirdi. Ekonominin en önemli dinamiklerinden olan KOBİ’ler için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde BTSO’nun destekleriyle ‘Nefes Kredisi’ paketi hayata geçirildi. KOBİ Finansman Projesi Nefes Kredisi’ne bugüne kadar en fazla destek sağlayan kurumlardan olan BTSO, finansmanda inovasyon olarak tanımlanan Nefes Kredisi için de kaynaklarını üyelerinin kullanımına sundu. BTSO, ihracatçılar için ‘Stok Destek Masası’nı kurarken, ‘Dijital Oda Projesi’ kapsamında da Oda belgelerini online ortamdan ücretsiz olarak sunmaya başladı.

TALEPLERİN TAKİPÇİSİ

BTSO, 45 bin üyesinin sorun ve talepleri için de 7 gün 24 boyunca ulaşabilecekleri whatsapp hattıyla birlikte Oda’nın resmi web sitesi üzerinden ‘BTSO Yanınızda’ paneliyle üyeleriyle güçlü bir iletişim ağı oluşturdu.

Salgın süresince video konferans üzerinden yoğun toplantı trafiği gerçekleştiren BTSO Başkanı İbrahim Burkay, iş dünyasının talep ve önerilerini Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı temsilcileri ile paylaştı. Başkan Burkay, ayrıca iş dünyasını temsil eden Bursa’daki sivil toplum kuruluşlarıyla da video konferans yöntemiyle sık sık bir araya gelerek, ekonomideki gelişmeler ve Oda’nın çalışmaları hakkında detaylı bilgi alışverişinde bulunuyor. BTSO, sokağa çıkma yasaklarında firmaların en önemli ihtiyacı olan çalışma izin belgesi temininde de öncü bir rol üstlendi. Nisan ayından bu yana firmaların taleplerini toplayan BTSO, böylece işletmelerin üretimlerine devam etmesine imkân sağladı.

GÜNLÜK 100 BİN MASKE

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, yeni tip koronavirüsten korunmak adına en önemli araçlardan biri olan maske üretiminin standartlara kavuşturulması ve seri üretime geçişi noktasında da önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Bursa iş dünyasının maske tedarikinde sıkıntı yaşaması üzerine harekete geçen BTSO, BEBKA destekleriyle BUTGEM’de oluşturduğu seri üretim alanında günlük 100 bin maske üretmeye başladı. BTSO ayrıca maske, koruyucu kıyafetler, ateş ölçer ve dezenfektan ile solunum cihazı gibi medikal ürünlerin üretimi için de BUTEKOM’da çalışmalarını sürdürüyor. 10 bin adet yüz koruyucu siperliği İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim eden BTSO, medikal malzeme üretiminde de önemli mesafe katetti.

‘ÜYELERİMİZİN TALEBİ BİZİM ÖNCELİĞİMİZ’

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, salgınının sosyal ve ekonomik hayatı derinden etkilediğini söyledi. Türkiye’nin virüsle mücadelede örnek bir yaklaşım sergilediğini belirten Burkay, “Bizler de üyelerimizin bu zor süreci en az zararla atlatabilmeleri için birçok çalışmayı hayata geçirdik. Tüm iletişim platformlarımızı Bursa iş dünyamızın sorun, talep ve önerilerine açık hale getirdik. TOBB öncülüğünde başlatılan ‘Nefes Kredisi’ ile KOBİ’lerimizin nakit sıkışıklığı çektiği bu dönemde can suyu desteği sağladık. Medikal malzeme üretiminde önemli aşamalar kat ettik. Sosyal sorumluluk çalışmalarımızı bu zor dönemde de sürdürdük. Firmalarımızdan gelen tüm talep ve çözüm önerilerimizi TOBB ve ilgili bakanlarımızla paylaşmayı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

ÇALIŞANLARA KORONA TESTİ

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), BTSO ve Bursa Organize Sanayi Bölgeleri Birliği A.Ş. (BOSBİR) işbirliğiyle Sağlık Bakanlığı tarafından kurulacak tanı merkezinde Bursa’daki OSB’lerde yer alan işletmelerin çalışanlarına koronavirüs testi de uygulanacak. BTSO ayrıca Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) ile birlikte sağlık çalışanlarına iftar ve sahur kumanya desteği de veriyor. Bursa Valiliği koordinasyonundaki Vefa Destek Grubu’nda aktif olarak görev alan BTSO, sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üzeri vatandaşlar için 14 bin adet erzak paketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

22 EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLEDİ

BTSO, Dijital Oda Projesi kapsamında salgın döneminde mart ve nisan ayı meclis toplantılarını, komite ve konsey toplantılarını da video konferans şeklinde gerçekleştirdi. BTSO Akademi Projesini dijital ortama taşıyan BTSO, 22 eğitim programına imza attı. Bu eğitimleri 18 binin üzerinde katılımcı takip etti. BTSO, üyelik ve munzam aidatların ertelenmesinin yanı sıra kapasite raporlarının geçerlilik süreleri ile ilgili iş dünyasının birçok talebinin hızlı bir şekilde çözüme

kavuşturulmasında da etkin rol oynadı.