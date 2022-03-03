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Firari Carlos Ghosn davasında Nissan'a 1.7 milyon dolar ceza

#Carlos Ghosn#Nissan#Ceza
Firari Carlos Ghosn davasında Nissana 1.7 milyon dolar ceza

Finansal usulsüzlük iddiaları kapsamında ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan kaçarak Lübnan'a giden Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn'un yardımcısı Greg Kelly, Ghosn'un maaşını eksik göstermesine yardım ettiği gerekçesiyle 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kelly'nin cezası 3 yıl ertelenirken, Nissan Motor'a da 1.7 milyon dolar para cezası verildi.

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Finansal usulsüzlük iddiaları kapsamında ev hapsinde tutulduğu Japonya’dan kaçarak Lübnan'a giden Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn ve yardımcısı eski Nissan Motor yöneticisi Greg Kelly hakkında yürütülen adli süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Greg Kelly'nin yargılandığı davanın Tokyo Bölge Mahkemesi'nde bugün yapılan duruşmasında Kelly, Ghosn'un kazancını eksik göstermesine yardım ettiği gerekçesiyle 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2017 mali yılında Mali Araçlar ve Borsa Yasası'nı ihlal etmekten suçlu bulunan Kelly 2010-2016 mali yılları için yöneltilen aynı suçlamadan ise beraat etti. Kelly'nin ülkesine dönmesinin önünü açması beklenen duruşmada Nissan Motor da suçlu bulundu. Japon otomotiv devi Mali Araçlar ve Borsa Yasası'nı ihlal suçundan 200 milyon yen (yaklaşık 1.7 milyon dolar) para cezasına çarptırıldı.

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İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Ghosn’un odağında bulunduğu yolsuzluk iddiaları kapsamında Kasım 2018'de bir toplantıya katılmak üzere geldiği Japonya'da tutuklanan Kelly, daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı. Japonya'da süren yargılama sırasında Kelly Ghosn'un maaşının ayrıntılarını bilmediğini dile getirmişti. Kelly'nin 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği belirtilirken, Japon savcılar geçtiğimiz Eylül ayında Kelly'nin 2 yıl hapsini istemişti.

GHOSN YARDIMCISINI SAVUNMUŞTU

Nissan Motor'un firari eski başkanı Carlos Ghosn ise geçtiğimiz Aralık ayında Kelly'nin kendisine yardım etmek suçlamasıyla yargılandığı dava hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Ghosn, Kelly'nin masum olduğunu düşündüğünü belirterek, Kelly için "Ömrünün yaklaşık 3 yılını Japonya’da esir olarak yargılanmayı bekleyerek geçiriyor" ifadelerini kullanmıştı. Kelly'nin asılsız iddialarla suçlandığını iddia eden Ghosn, Japonya adaletine yönelik eleştirisini yineleyerek, "Eğer o suçluysa Nissan'da yöneticilik yapan birçok Japon'un da hapiste olması gerekir" şeklinde konuşmuştu.

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JAPONYA'DAN KAÇMIŞTI

Japonya’da hakkında yürütülen maddi usulsüzlük soruşturması kapsamında 108 gün tutuklu kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakılan Ghosn daha sonra “ağırlaştırılmış güven ihlali” ve “gelirini eksik bildirme” suçlamaları kapsamında ev hapsine alınmıştı. Japonya'dan firar eden Ghosn, Lübnan'a kaçarak dünya kamuoyunun gündemine oturmuştu. Hakkındaki iddiaları reddederek tutukluluğunu politik bir hamle olarak niteleyen Ghosn, asıl amacın onu inşa ettiği küresel ittifakın dışında bırakmak olduğunu savunmuştu.

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#Carlos Ghosn#Nissan#Ceza

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