Firari Akın İpek’e İngiliz yargısından fon tedbiri

Londra’da 10 ve 11 Şubat’ta Yüksek Mahkeme’de görülen 2 günlük duruşmayı takiben, Yüksek Mahkemenin Vekil Hakimi Jeremy Cousins hafta başında önemli bir karar imza attı. Kararda, tahkimin gerçekliği şüpheli bir belgeye dayandığı için Koza Limited fonlarının tahkim sürecinin takibinde kullanılmaması gerektiğine hükmedildi. Firari Akın İpek, Koza Limited’in milyonları aşan miktarda nakdini, Türkiye’ye karşı uluslararası tahkim uyuşmazlığında kullanmak istemişti. Duruşmada, Koza Altın, Akın İpek ve aile üyelerinin 20 milyon doları aşan miktarda tutarı birbirlerine aktardıklarına ve lüks ticaretiyle ilgilendiklerine dair deliller sunuldu. İngiliz Yüksek Mahkemesi, İpek’in tahkimi finanse etmek için kendi bünyesinde yeterli tutara erişiminin olması gerektiğini belirtti. Mahkemenin kararı, Koza Limited’in fonlarının yargılama sonuna kadar korunacağı anlamına gelirken, ilerleyen süreçte FETÖ firarisi İpek’in iddialarının çürütülmesi açısından önem taşıyor.