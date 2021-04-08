Fintech ve oyun sektörü uçacak

Girişimcilerin finansman ve bilgiye erişimini sağlamak üzere çeşitli ülkelerde faaliyette bulunan, ABD merkezli Endeavor Derneği, salgının başında girişimcilerin durum ve beklentilerini belirlemek üzere yaptığı anketi, 2021 yılında tekrarladı. 2020 yılı Mart ayındaki ankette karamsar bir tablo ortaya çıkarken, 2021 anketinde iyimserlik dikkat çekti. Önümüzdeki süreçte fintech ve oyun sektörünün yükselişe geçeceği, uzaktan çalışmanın birçok şirkette kalıcı hale geleceği, daha fazla şirketin bu yöntemi tercih edeceği belirtildi.

EKİP YÖNETİMİ ZORLAYACAK

Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Aslı Kurul Türkmen ve Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli, bir grup gazeteciyle yaptığı online sohbette, anket sonuçlarını değerlendirdi. Türkmen, 2020’de yapılan ankette girişimcilerin nakit akışı ve müşteri kaybı endişesi taşıdıklarını, yüzde 75’inin 2020 hedeflerine ulaşamayacakları görüşünde olduklarını belirterek, “Ancak girişimlerin yarısı 2020 hedefini tutturdu” dedi. 2021’in öne çıkan zorluklarının ekip yönetimi ile katılımcıların yüzde 90’ının belirttiği devlet desteği yetersizliği olduğunu söyleyen Türkmen, salgın döneminde, oyun, fintech, sağlık, uzaktan eğitim ve pazarlama teknolojilerinin öne çıktığını anlattı. Türkmen, pandeminin çalışma düzenini değiştirdiğini, 2021 Mart anketinde uzaktan çalışma düzenine geçiş birçok şirkette kalıcı hale gelirken, uygulayan şirket sayısının girişimlere yatırım miktarının artmasını beklediklerini söyledi.

ANAHTAR: UYUM VE BÜYÜME

Emre Kurttepeli, “Uyum sağlayan ve büyüyen daha başarılı olacak. 2020’de bütün şirketler ayakta kalmaya odaklanırken, 2021’in öne çıkan eğilimi büyüme... Pandemi belki 2022 yılında da devam edecek. Pandemi tüm kurumlara dayanıklı olmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Ne şartla olursa olsun gelir gibi tek bir finansal metrik yerine gelir, gider ve kâr metriklerinde denge sağlayıp, hız kaybetmeden ama dengeli büyüyüp yatırım yapma disiplinine sahip olunması gerekiyor” dedi.



OYUN VE FINTECH UÇUŞA GEÇECEK

Gelecek dönemde fintech ve oyun sektörünün uçuşa geçeceğini kaydenen Kurttepeli, sağlıkta ise hizmet sunumu yönünde büyüme beklediklerini kaydetti. Uzaktan çalışmanın girişimcilerle benimsendiğine işaret eden Kurttepeli, özellikle şirketlerin çok büyük bir kısmının hibrit (haftalık çalışmanın bir kısmının ofiste, bir kısmının evde yürütülmesi) modele geçeceğini, bunun performans ve verimliliği ölçmede yeni kriterlerin oluşturulması ihtiyacı da doğuracağını söyledi.

AR-GE’YE TEK ÇATI

Emre Kurttepeli, Türkiye’nin AR-GE’ye yaptığı kamu desteğinin çok farklı alanlarda çok sayıda istekliye verildiğini, bunun yerine öncelikli alanlar belirlenerek yoğun AR-GE teşviki yapılmasını önerdi. Emre Kurttepeli, teknokentlerin de kira geliri baskısı altında kaldığını, firmaların ise teknokentlerde destekten yararlanmak için fiziken bulunma şartının kaldırılmasını istediklerini söyledi.

YÜZDE 30 HİBRİT ÇALIŞMAYI TERCİH ETTİ

20 farklı sektörde 96 girişim kurucusuyla yapılan anketin sonuçlarından bazıları şöyle:

“Şirketlerin yüzde 82’si çalışma düzenini değiştirdi. Yüzde 50’si yeni çalışma düzeninde verimin yüzde 20 arttığını belirtirken, yüzde 28’i yüzde 20 düştüğünü kaydetti. Şirketlerin yüzde 48’i uzaktan çalışmaya yüzde 30’u hibrit çalışmaya geçti. Yüzde 50’ye yakını, salgının diğer ülkelerden daha ağır hissedildiğini belirtti. Salgınla mücadele için işten çıkarma yerine yeni gelir kaynağı bulma, yeni teknoloji benimsemeyi tercih ettiklerini bildirdiler. Şirketlerin yüzde 35’i 1 yıl içinde işlerin normalleşmesini bekliyor.”

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