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Fındıkta alım fiyatı 130 TL’yi aştı

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#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Fındık#TMO
Fındıkta alım fiyatı 130 TL’yi aştı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2024 07:00

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2024-2025 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını kilogram başına levant kalite için 130 lira, Giresun kalite için 132 lira olarak belirledi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, söz konusu fiyatlar, hasat dönemi öncesinde, fındık üreticilerinin depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması ve pazarlama kaynaklı yaşanabilecek sıkıntıların giderilmesi amacıyla kararlaştırıldı. Bakanlığın üreticilere vereceği alan bazlı destek, mazot ve gübre desteğiyle birlikte düşünüldüğünde, levant kalite için ortalama fiyat kilogram başına 133 lira, Giresun kalite için ise 135 lira olacak. Yüksek randımanlı fındığa (50 randımanın üzerindeki her artı 1 randıman için) kilogram başına 1.3 lira ilave fiyat verilecek.

Alımlara 19 Ağustos’ta başlanacak.

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#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Fındık#TMO

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