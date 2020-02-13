Fındık üreticisine sigorta hatırlatması

Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğü, fındık üreticilerine, don afetine karşı bahçelerini güvenceye almak için tarım sigortası yaptırmaları çağrısında bulundu.



Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, küresel ısınma nedeniyle son yıllarda yaşanan iklim değişiklikleri ve istikrarsız seyreden hava koşullarının fındık üreticilerini endişelendirdiği belirtildi.



Bölgede 26 dereceyi bulan hava sıcaklıklarının daha sonra -3 dereceye düştüğüne işaret edilen açıklamada, "Yani 2 gün arayla 30 derecelik sıcaklık farkı yaşanmış, fırtına, aşırı kar yağışı ve buzlanma istikrarsız iklimin en belirgin özellikleridir." değerlendirmesinde bulunuldu.



Açıklamada, 2014 yılındaki gibi büyük bir don yaşandığında ürün kayıplarını karşılayacak tek sistemin TARSİM Tarım Sigortaları olduğu vurgulanarak, çiftçiler bahçelerini sigorta ettirmeye çağırıldı.



Fındık için 10 Mart'a kadar tarım sigortası yaptırılabileceği belirtilen açıklamada, "Mağduriyet yaşamamak için son günü beklemeden en kısa zamanda devlet destekli tarım sigortası yaptırılması çiftçilerimizin menfaatine olacaktır." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, kivi için sigorta sürecinin 5 Mart tarihinde sona ereceği de kaydedildi.