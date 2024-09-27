×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Fındık piyasasına ‘hâkim durum’ uyarısı

Güncelleme Tarihi:

#Rekabet Kurumu#Fındık#İnovasyon
Fındık piyasasına ‘hâkim durum’ uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2024 07:00

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, fındık piyasasında hâkim durumdaki yerleşik teşebbüsten aldıkları taahhütleri yakından takip ettiklerini belirterek, “Rekabetçi yapıyı bozucu her türlü uygulama hızla yaptırıma konu olacaktır” uyarısı yaptı.

Haberin Devamı

Fındık piyasasına yönelik sürdürdükleri çalışmaları değerlendiren Küle, hâkim durumdaki firmaların davranışlarının kontrolünün dünyada rekabet hukukunun en önemli gündemi olduğunu kaydetti. Özellikle tedarik zincirinde darboğaz yaratan, piyasa yapılarında telafisi güç dışlayıcı ve sömürücü ticari uygulamaların bu kapsamda olduğunu anlatan Küle, temel amaçlarının, şirketlerin hâkim durumlarını kötüye kullanan davranışlarını ve ticari stratejileri sebebiyle rekabetçi yapıyı zedelemelerini önlemek olduğunu vurguladı.

‘YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ’

Küle, şöyle devam etti: “Dikkat ederseniz ‘rekabetçi yapı’ diyoruz. Çünkü esas gayemiz, piyasalardaki aksaklıkları en etkin formüllerle çözerek piyasaya girişleri kolaylaştırmak, inovasyon gibi tüketici refahını uzun vadede artıracak faaliyetlerin norm olduğu, kendi kendini besleyen rekabetçi yapıları tesis etmek. Bu sebeple, özellikle yapısal aksaklıklar bulunan bazı piyasalarda hâkim oyuncuların da azami çabasıyla görece daha az maliyetli ve sık güncelleme gerektirmeden başarıyla uygulanabilecek taahhütler almak etkili bir çözüm olabiliyor.”

Haberin Devamı

Rekabet Kurulu gündemindeki fındık alım piyasasında hâkim duruma yönelik dosyayı anımsatan Küle, tarımın, üreticilerin pek çok açıdan risklerle karşı karşıya kaldığı, stratejik ve ekonominin belkemiği olan bir sektör olduğunu dile getirdi. Küle, “Tarım ürünleri, kimyasalları ve girdileriyle gıda tedarik zinciri bir bütün olarak kritik önemde. Diğer taraftan sosyo-ekonomik anlamda pek çok ailenin tek gelir kaynağı da olan milli bir servetten bahsediyoruz” dedi.

Fındık sektöründe hâkim durumdaki yerleşik teşebbüsten çeşitli taahhütler aldıklarını mart ayında duyurduklarını anımsatan Küle, o dönemden itibaren söz konusu teşebbüsün alım politikasını, tüm stratejilerini, uygulamalarını ve ticari davranışlarını bir bütün olarak yakından takip ettiklerini belirtti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rekabet Kurumu#Fındık#İnovasyon

BAKMADAN GEÇME!