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HABERLEREkonomi Haberleri

Fındık fiyatlarında yükselme beklentisi hakim

#Fındık#Fiyat#Satış
Fındık fiyatlarında yükselme beklentisi hakim

Fındık fiyatlarının 30 liradan düşüşe geçmesi fındık üreticilerini telaşlandırırken Avrupalı alıcıların fiyatları yükseltebileceği düşünülüyor.

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Giresun’da serbest piyasada bir ara 30 lirayı gördükten sonra, düşmeye başlayan fındık fiyatının yılbaşına kadar tekrar yükselmesi bekleniyor.

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Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Piraziz Ziraat Odası Başkanı Ünal Aşık, “Bu aylarda fındık fiyatının serbest piyasada yükselmesini ön görüyorduk. Fındık fiyatı 25 lira seviyelerinden bir hafta içerisinde 30 liraya kadar yükseldi ancak, pazara yığılma olunca tekrar düşüş eğilimine geçti. Ancak bu ay içerisinde yılbaşına kadar tekrar fiyatların yükseleceğini düşünüyoruz çünkü üreticinin elinde az miktarda fındık kaldı. Yine üreticilerin yüzde 60’ından fazlası TMO’ya fındık teslim etti. Ayrıca rekoltede açıklandığı kadar çıkmayacaktır. Dolayısıyla serbest piyasaya beklenildiği kadar fındık arz edilmedi. Bütün bu etkenleri göz önünde bulunduracak olursak Avrupalı alıcılar taleplerini karşılayabilmek için ister istemez fiyatlar yükselecektir” dedi.

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