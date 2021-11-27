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Fındık fiyatları düşüşe geçti

#Fındık #Satış#Fiyat
Fındık fiyatları düşüşe geçti

Fındık fiyatı 30 lirayı görmesinin ardından yeniden düşüşe eğilimi göstermeye başladı.

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Giresun’da serbest piyasada son bir haftadır yükselişte olan fındık fiyatı yeniden düşüşe başladı.
Giresun’da serbest piyasada geçen haftaya 25 liranın üzerinde başlayıp 30 liraya kadar yükselen fındık fiyatı bugün itibarıyla yeniden düşüşe başlayarak 28 liraya geriledi.

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Fındık fiyatının serbest piyasada düşüşe geçmesine rağmen TMO’nun 27 lira olarak belirlenen taban fiyatının üzerinde olduğunu belirten fındık tüccarları, son birkaç gündür fındık fiyatının yükselişini üreticilerin iyi değerlendirdiğini söyledi.

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Yeni hafta itibarıyla yeniden yükseliş olabileceğini ifade eden Fındıkçı Ahmet Ergun, “Geçen hafta fındık fiyatı oldukça artış gösterdi. Haftaya 25 liranın üzerinde başlayan fındık fiyatı hafta boyunca yükselişini sürdürerek randımanına göre 29 liranın üzerinde alındı hatta 30 lirayı gördü diyebiliriz. Hafta sonu olması nedeniyle ise yeniden düşüş yaşanarak 28 liraya geriledi ama hafta içerisinde yeniden bir kıpırdama olabilir diye düşünüyorum. Üreticilerimiz fındık fiyatı yükselince pazara fındık indirmeye başladı. Şuan serbest piyasada fındık fiyatı TMO’nun 27 lira olan taban fiyatının üzerinde 28 liradan alıcı buluyor. Ancak tatbiki TMO’da randımanına göre de fiyatın yükseldiğini göz önünde bulundurmak gerekir" dedi.

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