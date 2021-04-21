Fındığın geleceği makineli tarımda

Fındıkta Türkiye’nin pazar payının düştüğünü, geliştirilecek yeni stratejilerde en önemli unsurun makineli tarım olduğunu ifade eden Durak Fındık A.Ş. CEO’su Kadir Durak, “Makineli tarıma geçişi teşvik ederek verimliliği arttırabiliriz. Biz Türk fındığını ancak bu şekilde ayakta tutabiliriz. Biz ‘yüksek olsun’ diye hep fiyatı konuşursak rakiplerimizle aramızdaki fark daha çabuk kapanır. Pazar payını yukarıya taşımak istiyorsak maliyetleri düşürerek ve verimi arttırarak Türk fındığının piyasa üzerindeki hâkimiyetinden bahsedebiliriz” diye konuştu.

DÜZGÜN YÖNETİM

Bundan bir ay kadar önce ‘fındık yandı’ şeklinde bilgilerin paylaşıldığını dile getiren Durak, “Piyasadaki gerçekleşmelere baktığınızda ise fiyatlar düşüyor. Fındık yanmış olsa fiyatlar düşmez. Dolayısıyla sadece fiyat konuşmak yerine bahçede olup bahçeyi düzgün yönetmemiz lazım. Bizim fındıkla ilgili konuşmamız gereken aslında fiyat değil. Öyle olsa yani fiyattan bu kadar şikâyet ediyorsak Zonguldak, Samsun, Sinop’un ekilmeye müsait alanlarında şu anda fındık ekimi ve dikimi neden var. Bizim üretim segmentini değiştirmemiz gerekiyor” dedi.

Türkiye’nin artık hammadde veya yarı mamul değil katma değerli ürünler satması gerektiğinin altını çizen Durak, sözlerini şöyle sürdürdü:

ÜRETİM ARTMALI

“Biz bu fındığı bu şekilde pazarlayabilirsek Türk fındığında 5 ya da 6 milyar doları o zaman konuşalım. Üretimimizi yükseltmeliyiz. Rekolteyi büyütmekten korkmamamız lazım. Rekolteyi büyütelim dediğimiz zaman fiyatı aşağı çekmek için söyleniyor gibi bir algı oluşturuluyor. Ama öyle değil. Fiyatın aşağıda veya yukarıda olması bizi çok fazla etkilemiyor. Biz fiyat aşağıda olsun diye niye mücadele edelim. Ne kadar yüksekte olursa kar marjımızda o kadar yüksek olur. İhracatçı bunu düşünmüyormuş gibi bir algı var bu tamamen yanlış. Biz fındığın satılabilir olmasını istiyoruz.”

‘BADEM FINDIĞI GEÇTİ’

Dünya genelinde badem 400 dolarken, fındığın 700 dolar seviyelerinde olduğunu belirten Kadir Durak, “Eskiden badem konuşulmuyordu ama rekoltesi yükseldi. Şu anda badem dünyanın kuruyemişi. Fındık sadece geleneksel pazara hitap eden bir ürün. Eğer Avrupalı yemese fındığı zor satarız. Çünkü başka pazara çıkamıyoruz. Bademde başarı makineli tarım ve maliyetleri düşürülmesiyle sağlandı” dedi.

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