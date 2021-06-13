Fındığı dolu vurdu! Rekoltede büyük kayıp beklentisi...

Ordu’da bu ayın ilk haftasında etkili olan sağanak ve fırtına, yüksek kesimlerde dolu yağışına dönüştü. Altınordu, Ulubey, Kabadüz ve Gölköy ilçelerinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu, fındık bahçelerinde zarar yol açtı.

Dolu yağışı sonrası bazı fındık çotanakları dallarından koptu, fırtına ise dalların kırılmasına neden oldu. Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odaları bahçelerde hasar tespiti yaptı.

'HATIRI SAYILIR ZARAR VAR'

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, hasar tespit çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Dolu yağan bölgelerde lokal zararların oluştuğunu belirten Akça, “Geçen hafta içerisinde hem AFAD yetkililerinin hem de ziraat odaları birliğinin yapmış olduğu uyarı sonucu bölgemizde sahil kesimlerde yağış yaşandı, yüksek kesimlerde bu yağış doluya dönüştü. Bu dolu sonucunda fındık bahçelerinde lokal olarak yağan bölgelerde hatırı sayılır bir zarar oluştu. Çünkü fındık çotanakları artık gelişti, büyüdü veya elle tutulur hale geldi. Dolu da bundan dolayı ürüne zarar verdi. Buralarda oluşan zararların tespitleri ziraat odalarımızın mühendisleri tarafından ve tarım il müdürlüğündeki yetkili arkadaşlarımız tarafından tespitleri yapıldı. Özellikle dolu vuran bölgelerde yapılan tespitlerde lokal olarak yüzde 50-60’lara varan hasarların oluştuğu görüldü” diye konuştu.

‘REKOLTEDE YÜZDE 25’E VARAN DÜŞÜŞ'

Nisan ayında yaşanan zirai don afetinde ise 70 mahallede yüzde yüze varan hasarların meydana geldiğini kaydeden Akça, fındık rekoltesinde bu yıl yüzde 25’lere varan düşüş yaşanmasını beklediklerini söyledi.

Akça, “Nisan ayı içerisinde bir zirai don gerçekleşti. Özellikle Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon’un 150-300 rakım arasında olan bahçelerde lokal olarak zarar oluştu. Buradaki zararda da Ordu olarak yaklaşık 9 ilçede 70 mahalleyi kapsayan alanda bir zarar oluştu. Buradaki zararlar da TARSİM yetkililerinin yapmış olduğu birebir çalışmalarda yüzde 50 ile yüzde yüze varan zararlar tespit edildi ve raporlarına yazdılar. Biz bu zararların fındık rekoltesinin genelinde yüzde 20-25 bir etki yapacağını düşünüyoruz. Çünkü zirai don yaşadığımız bölge fındık üretiminin yüksek olduğu bölgelerdi. Bundan dolayı da fındık rekoltesinin genelinde yüzde 20 ile 25’e varan bir düşüş görüleceğini tahmin ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

‘ZARAR ETMEDEN FINDIĞIMIZI SATMAK İSTİYORUZ’

Fındık üreticisi Mert Şıhma ise, bahçesinde hasar olduğunu ifade ederek, “Don ve fırtınadan kaynaklı fındıklarımız hasar gördü. Yüzde 60 hasar kaybımız var. Bu nedenle fındık fiyatının yüksek olmasını bekliyoruz. Üretici olarak zarardayız şu anda. 35 liranın üzerinde bir fiyat düşünüyoruz. Çünkü fındıkta yanmalar, zararlar oluştu. Biz üreticiler zarar etmeden fındığımızı satmak istiyoruz” dedi.

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