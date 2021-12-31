Finansın geleceğini gençler kodlayacak

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4-6 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek etkinliğin proje geliştirme aşaması çevrimiçi platformda yürütülecek. Finale kalan projelerin sahipleri ise sunumlarını gerçekleştirmek için fiziksel olarak jüri karşısına çıkacak. Bankacılığın geleceğinde rol oynayacağına inandığı fikirleri olup bunları projeye dönüştürmek isteyen gençler 23 Ocak tarihine kadar internet sitesi üzerinden başvuruda bulunabilecek.

‘DESTEK OLUYORUZ’

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, etkinliğe ilişkin değerlendirmesinde, “Bankacılığın geleceği dijitalleşme ve sürdürülebilirlik etrafında şekilleniyor. VakıfBank olarak yapay zeka, blockchain, nesnelerin interneti, makine öğrenmesi gibi teknolojilerin müşterilerimiz için hayatı kolaylaştıracak ürün ve hizmetlere dönüştürülmesi konusunda yoğun çaba harcıyoruz. Aynı zamanda sürdürülebilir bankacılık alanında öncü rol üstleniyoruz. Bu yıl dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odağında gerçekleştirdiğimiz üçüncü ‘Hack to the Future’ etkinliği ile gençleri bir kez daha finans dünyasının geleceğinde söz sahibi olmaya davet ediyoruz. Hem onların yenilikçi yaklaşımlarından besleniyor hem de finans ve teknoloji alanındaki güçlü birikimimizle gençlerimizin deneyim kazanmasına ve kendilerini geliştirmesine destek oluyoruz” diye konuştu.