Finansevim ve Vakıfevim birleşti, sektörün en büyüğü Eminevim’i geçmeyi hedefliyor

Yıllık cirosu 25 milyar TL’ye ulaşan Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finansman Sistemi her geçen gün büyüyor. Bugüne kadar 1 milyon kişiye dokunan sistemde Eminevim, Fuzulev, Birevim, Finansevim, Vakıfevim gibi firmalar öne çıkıyor. Başvuranları dayanışma yoluyla ev sahibi yapan bu sistemde bir nevi ‘altın günü’ stratejisi uygulanıyor. Konut almak için başvuranlar arasında gruplar oluşturuluyor ve sırayla ev sahibi olunuyor. Faizsiz konut edinme sisteminin başvuran vatandaş sayısı arttıkça firmalar arası rekabet de hız kazandı. Son olarak sektörün iki oyuncusu Finansevim ve Vakıfevim birleşme kararı aldı. İki kurumun da yüzde 50 ortağı olan Finansevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Kolo, kalan hisseleri de devralarak her iki kurumun tek sahibi oldu. Finansevim markasıyla faaliyetlerine devam edeceklerini açıklayan Kolo ‘Pazarımızda en büyük firma biz olacağız” dedi.

160 ŞUBE OLACAK

Sektörü ve yeni dönem hedeflerini konuşmak için bir araya geldiğimiz Serdar Kolo, son bir yılda sektöre giren 23 firmayla sektörde faaliyet gösteren firma sayısının 27 olduğunu dile getirdi. Birleşme sonrası sermayelerinin 25 milyona çıkacağını belirten Kolo, bunu Hollanda’dan gelecek fonların desteğiyle 500 milyona çıkaracaklarını ifade etti. Finansevim’in vergi öncesi kârının 22 milyon TL olduğunu, ikinci yılında kâr açıklayan tek firmanın kendileri olduğunu kaydeden Serdar Kolo, yeni açılacak 100 şube ile toplamda 160 şubeye ulaşacaklarını kaydetti. Mevcutta sektörün en büyük 4 firmasından biri olduklarını belirten Kolo, “Türkiye’de faizsiz sistemde hem ciro, hem sermaye hem de şube sayısına bakılınca en büyük firma olacağız. 2020 sonu hedefimiz yüzde 200’lük bir büyümeydi. Birleşmeyle bu sayıya yılın ilk yarısında ulaşacağımızı söyleyebilirim” diye konuştu.

DENETİM GELİYOR

Faizsiz konut edinme sistemindeki en büyük sorun ise güven. Sisteme dahil olan vatandaş kamunun bu pazarı denetlemesini istiyor. Sektör temsilcileri de aynı görüşte. Serdar Kolo, sistemin regülasyonuna ilişkin sürecin hızlandığını, ay sonunda tamamlanabileceğini ifade etti. Kolo’nun verdiği bilgilere göre hem yurtiçinde ve yurtdışındaki kurumsal yatırımcıların hem de bireysel yatırımcıların gözü kulağı faizsiz sisteme getirecek yeni düzenlemede. Kamunun denetimine tabi olunmasının ardından sektörün büyüme hızında ciddi artış bekleniyor. Yasal statüyle sektörün kontrol ve denetiminin sağlanacağını ifade eden Kolo, “Devletimizin regülasyon sürecini tamamlamasıyla birlikte sektörün yıllık cirosunun 50 milyar lira ulaşacağını öngörüyoruz. Böylece sektör olarak ülke ekonomisine yıllık 50 milyarlık bir katkı sağlamış olacağız. Özellikle devlet kurumlarımızla oluşturulabilecek işbirlikleri ile bu sistemi ülke ekonomisine tam olarak entegre ettiğimizde, ekonominin yeni lokomotifi olacak” diye konuştu. Kolo, regülasyondan sonra markalı konut üreten firmaların da faizsiz finans sistemine gireceğini ifade etti.

FAİZSİZ SİSTEMDE KİMLER VAR?

- Sistemde en büyük firma Eminevim. 29 yıllık firma 120 şubeye sahip. Geçen yıl değeri 3.5 milyar lira olan 21 binden fazla teslimat gerçekleşti. Şirket bu yıl 150 şubeye ulaşmayı hedefliyor.

- Sistemin ikinci büyük firması Fuzulev 1992’de kuruldu. 80 şubeye sahip firma ayda 4 bin adet konut ve araba teslimatı yapıyor. Şirket bu yıl 100 şubeye ulaşmayı planlıyor.

- 2016 yılında kurulan Birevim’in 85 şubesi var. Şirketin aylık teslimatı adeti 2 bini aşıyor.

- Sektörde 4. firma olan Finansevim ise Vakıfevim ile birleşme sürecini 6 Nisan’da tamamlayacağını açıkladı. Birleşme sonrası şube sayısı 60 olurken yaklaşık 1 yılda 160 şube ve 500 milyon lira sermaye yapısı hedefleniyor.