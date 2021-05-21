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Ekonomi
Aziz ÖZEN / İSTANBUL
Haber Giriş: 21.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Finansçı serbest kaldı, savcılık itiraz etti

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
Finansçı serbest kaldı, savcılık itiraz etti

Kripto para borsası Thodex soruşturmasında, şirketin finanstan sorumlu çalışanı Rana Azap’ın adli kontrol kararıyla serbest kalmasına savcılık itiraz ederek tutuklanmasını talep etti.

Thodex soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan şirketin finanstan sorumlu çalışanı Rana Azap, polis merkezine teslim olmuştu.

Savcılık sorgusunun ardından ‘bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi 3. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Azap, yurtdışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol kararıyla serbest kalmıştı.

Bu kararın ardından soruşturmayı yürüten savcılık, mahkemenin verdiği adli kontrolle serbest bırakılma kararına itiraz ederek Rana Azap’ın tutuklanmasını talep etti.

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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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