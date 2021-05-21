Finansçı serbest kaldı, savcılık itiraz etti

Thodex soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan şirketin finanstan sorumlu çalışanı Rana Azap, polis merkezine teslim olmuştu.

Savcılık sorgusunun ardından ‘bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi 3. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Azap, yurtdışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol kararıyla serbest kalmıştı.

Bu kararın ardından soruşturmayı yürüten savcılık, mahkemenin verdiği adli kontrolle serbest bırakılma kararına itiraz ederek Rana Azap’ın tutuklanmasını talep etti.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara