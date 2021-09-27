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Finansal teknolojilere ASELSAN imzası

#ASELSAN#Finansal Teknoloji#Bankacılık Teknolojileri
Finansal teknolojilere ASELSAN imzası

Başta savunma elektroniği olmak üzere, güvenlikten ulaştırmaya, sağlıktan enerjiye savunma dışında da pek çok alanda son yıllarda dikkat çekici bir performans sergileyen ASELSAN finansal teknolojiler alanına girerek faaliyet alanlarına bir yenisini ekliyor. Finansal teknolojiler alanına giriş, ASELSAN’ın hem önümüzdeki dönemde alacağı siparişlere hem de müşteri portföyüne çeşitlilik olarak yansıyacak.

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ASELSAN’ın finansal teknolojiler alanındaki projeleri pek çok farklı alt başlığa ve buna uygun olarak gerek kamuda gerek özel sektörde müşteri çeşitlendirmesine odaklanacak. Yeni nesil bankacılık teknolojilerinden ödeme kaydedici cihazlara kadar muhtelif başlıklar içeren bu arenada artık ASELSAN ismi de yer alacak.

ASELSAN’IN YENİ PAYDAŞI FİNANS SEKTÖRÜ

Finans sektöründe faaliyet gösteren tüm kurumların hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yönetilmesinde teknolojinin önemi her geçen gün artmaktadır. Bu farkındalıkla ASELSAN, finans sektöründe yaşanan hızlı değişimleri gözeterek, finansal teknolojilerde yaşanan gelişmeleri takip etmek ve bu alandaki iş geliştirme fırsatlarını değerlendirmek amacıyla organizasyonunu yapılandırdı.

ASELSAN’ın sahip olduğu teknolojik birikim, kuruluş misyonuyla uyumlu olarak ve kamu yararını en üst seviyede gözeterek finansal teknolojiler alanında paylaşıma açılıyor. Türkiye’nin Ar-Ge ve inovasyon liderlerinden biri olan ASELSAN, tasarımdan üretime, satıştan satış sonrası desteğe mühendisliğin her aşamasındaki tecrübesini finans sektörüyle paylaşacak. Bu paylaşım sırasında sadece savunma alanındaki teknolojik gücüne odaklanmak yerine her zaman olduğu gibi yerlileştirme ve millileştirme önceliğini koruyarak finansal teknolojiler alanındaki yerel tedarikçi ekosisteminin gelişmesine de katkı sağlayacak.

“TÜRKİYE’NİN TEKNOLOJİSİ İÇİN YOLA ÇIKTIK”

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ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Türkiye’mizin teknolojik bağımsızlık mücadelesi için 46 yıl önce yola çıktık. Savunma alanındaki liderliğimizin yanı sıra sağlıktan ulaştırmaya pek çok sivil alanda da ülkemizin ihtiyaçlarına zamanında ve üstün kaliteyle cevap verdik. Bu sorumluluk bilinci ile bugüne kadar olduğu gibi yarın da teknolojik yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bu alanda yaptığımız yatırımlara finansal teknolojiler alanına girerek yeni bir halka eklemekten memnuniyet duyuyoruz. Savunma teknolojilerinde bugüne kadar kazandığımız her çeşit tecrübeyi finansal teknolojiler alanına da yansıtacağız. Donanımdan yazılıma kadar uçtan uca sistem teknolojisi üretebilme yeteneğimizi finansal teknolojilerde kullanacağız. Kamu yararını her zaman en üst seviyede gözeten ASELSAN bu yeni faaliyet alanında da kendisine ihtiyaç duyulan her başlıkta yer alacak. Yerlileşme ve millileşme vizyonumuzu bugüne kadar faaliyet gösterdiğimiz her alana taşıdık. Finansal teknolojiler alanında göstereceğimiz faaliyetlerle hâlihazırda yurtdışından temin edilen ürün ve sistemleri üreterek önemli bir kaynağın ülkemizde kalmasının bir parçası olmak bizim için muazzam bir gelişmedir. Ayrıca, savunma teknolojilerinde sıklıkla kullandığımız bilgi güvenliği ve kriptoloji gibi alanlardaki donanım ve yazılım tecrübemizi ilerleyen dönemde finansal piyasalarda kullanılmak üzere ürünlere, sistemlere ve çözümlere dönüştüreceğiz. Bugün imzaladığımız 129,7 milyon ABD Doları tutarındaki sözleşme ile ülkemizin lider finans kuruluşlarının yanında finansal teknolojiler alanına giriş yapmaktan ve onların çözüm ortağı olmaktan büyük gurur duyuyoruz.”

 

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#ASELSAN#Finansal Teknoloji#Bankacılık Teknolojileri