Finansal sistemde Türkiye farkı

Pandemi sürecinin, dünya genelinde ülke ekonomileri, sektörler için çok ciddi bir sınav niteliğinde olduğuna dikkat çeken Garanti Bankası Genel Müdürü Recep Baştuğ, “Ben Türkiye’nin bu süreçteki dalgalanmalara, müteşebbisleriyle, sanayicisiyle, bankalarıyla finansal açıdan diğer birçok ülkeye göre çok daha iyi adapte olup uyum sağladığı kanaatindeyim” dedi.

Bankalar açısından müşteriye hizmetin kesintisiz devam etmesinde ve sistemin hiç aksamadan işlemesinde yıllardır teknolojiye yapılan yatırımların öneminin çok büyük olduğuna dikkat çeken Baştuğ, Hürriyet’e özel yaptığı açıklamada, “Burada bizim kendi tarafımızda yaptığımız yatırımların ve uzun yıllara dayalı dijital bakış açımızın rolü gerçekten kritik. Nitekim pandemi öncesinde toplam işlem hacminin yaklaşık yüzde 50’si dijital tarafta yürürken, bu oran pandemi süreciyle birlikte bugün yüzde 58’i geçti. Yüzbinlerce, milyonlarca işlemi, ürün sunumunu düşündüğümüzde bu ciddi bir artış ve aslında altyapınızın bu artışa hazır olup imkân vermesi çok önemli” diye konuştu.

SINAVI BAŞARIYLA GEÇECEĞİZ

Garanti BBVA olarak bu süreçte üzerinde önemle durdukları diğer bir konunun da çalışan sağlığı olduğuna dikkat çeken Recep Baştuğ şunları söyledi: “Bu konudaki gerek sağlık ve çalışma önlemleri gerekse istihdam açısından korumacı yaklaşımımız istisnasız devam ediyor. Bu da tabi böyle bir dönemde çalışan memnuniyetine ve de performansına önemli katkı sağlıyor. Sonuçta insanlık olarak, ülke ve kurumlar olarak bu sınavı da başarıyla geçeceğimiz inancındayım. Biz finansal gücümüzle sonuna kadar ülke ekonomisine, her ölçekten müşterimize katkı sağlamaya, salgınla mücadeleye destek olmaya, bir taraftan da çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığını korumaya devam edeceğiz.”

BANKALARDAN EKONOMİYE KATKI

Garanti BBVA olarak başından itibaren bu süreçte güçlü durduklarını ve durmaya da devam ettiklerini belirten Baştuğ, “Bilançomuz bu tür dönemlere hazır durumda. Bundan sonrası için de gerekli tedbirleri alıyor, almaya devam ediyoruz“ diye konuştu.

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ; “Bu yılın 3. çeyreği pandeminin ekonomiye etkilerini pozitife çevirdiğimiz ve normalleşme yoluna girdiğimiz bir dönem oldu. Yaşadığımız olağanüstü dönemde ülke ekonomisinin ihtiyaç duyduğu katkıyı sağlarken, banka olarak her açıdan güçlü ve sağlıklı kaldığımız bir çeyrek geçirdik.

Yılın ilk yarısında düşük faiz ortamı ve pandemi kaynaklı likidite ihtiyacı sebebiyle erken talep oluştu. Bankacılık sektörü, özellikle tüzel tarafta verdiği destekle ekonomiye çok büyük katkı sağladı” diye konuştu. Haziranda başlayan normalleşme süreciyle tüketici tarafında ertelenen talebin hayata geçmeye başladığını da hatırlatan Recep Baştuğ, “Dolayısıyla bu çeyrek büyümesi geçtiğimiz dönemden farklı olarak yüzde 7 büyüme ile tüketici kredileri tarafında gerçekleşti. Böylece yılbaşından bu yana TL kredi büyümemiz yüzde 25 seviyesine ulaştı. Önümüzdeki dönemde finansal sıkılaşmanın da etkisiyle, kredi büyümesinde normalleşmenin daha belirgin olacağını öngörüyoruz” diye konuştu.

PANDEMİ DÖNEMİNDE DİJİTAL SIÇRAMA

Garanti BBVA’nın üçüncü çeyrekte de ihtiyatlı duruşunu koruduğunu ve kredilere en yüksek karşılığı ayıran bankalardan biri olduğunu söyleyen Baştuğ, “Sağlam bilanço yapımız ve yüzde16.9 ile gerekli seviyelerin çok üzerinde gerçekleşen sermaye yeterlilik rasyomuz, son dönemdeki değişken piyasa şartlarında bankamızı korunaklı kılıyor. Pandeminin başında teknoloji ve dijitalleşmeye yaptığımız yatırımlar ise çalışanlarımızın ve müşterilerimizin memnuniyeti olarak karşılık buldu. Pandemi sonrası dönemde aylık işlem adetimiz tarihi en yüksek seviyeye ulaştı. Dijitalin payı ise pandemi öncesi yüzde 51 olan seviyeden yüzde 58’e yükseldi” şeklinde konuştu.

9 AYDA 5.2 MİLYAR LİRALIK NET KÂR

Trkiye Garanti Bankası konsolide bilançoda yılın ilk 9 ayında, 5 milyar 240 milyon 27 bin TL net kâr açıkladı. İlk dokuz ayda Garanti Bankası’nın aktif büyüklüğü 525 milyar 909 milyon 400 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 400 milyar 378 milyon 9 bin TL oldu. Garanti BBVA’nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı mevduatlar oluşturmaya devam etti; aktiflerin yüzde 66’sı mevduatlar ile fonlandı. Mevduat tabanı yılın ilk 9 ayında yüzde 25 büyüme ile 345 milyar 663 milyon 900 bin TL oldu. Güçlü sermaye odağını koruyan bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 16.9, özkaynak kârlılığı yüzde 13.3, aktif kârlılığı ise yüzde 1.6 seviyelerinde gerçekleşti.

BM SORUMLULUK BİLDİRİSİNE İMZA

Sürdürülebilirliğin Garanti BBVA’nın ana stratejilerinden biri olduğunu söyleyen Baştuğ, “Bu alanda fark yaratmak ve önemini anlatmak için 15 yıldan uzun süredir çalışıyoruz. Yalnızca ülkemizde değil aynı zamanda uluslararası kuruluşlara da destek veriyor, hayata geçirilen girişimlerde yer alıyoruz. Bu kapsamda üyesi olduğumuz Birleşmiş Milletler Global Compact’in (UNGC) yeni CEO sorumluluk üstlenme bildirisine imza attık. Bu bildiriyle daha adil, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir dünya için daha fazla sorumluluk alacağız. Önümüzdeki yıllarda da bu konunun öneminin anlaşılması için çalışmalarımız artarak devam edecek ve sürdürülebilir geleceğe katkıdaki rolümüz giderek büyüyecektir. Bu vesileyle Cumhuriyet Bayramımızın 97. yıldönümünü en içten duygularımla kutluyorum“ diye konuştu.