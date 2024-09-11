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Finansal Kurumlar Birliği Başkanlığı'na Ali Emre Ballı yeniden seçildi

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#FKB#Ali Emre Ballı#Finans
Finansal Kurumlar Birliği Başkanlığına Ali Emre Ballı yeniden seçildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2024 11:56

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı, yeniden seçildi.

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Birlikten yapılan açıklamaya göre, banka dışı finans sektörünün çatı kuruluşu FKB'nin cuma günü yapılan 12. Seçimli Olağan Genel Kurulu'nun ardından gerçekleştirilen ilk yönetim kurulu toplantısında yönetim kurulu başkan ve başkan vekili seçimleri gerçekleştirildi.

Toplantıda, mevcut başkan Ali Emre Ballı yeniden FKB Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildi.

FKB'nin yönetim kurulu başkan vekilleri, Ahmet Özcan, Coşkun Çabuk, Fatma Nurcan Taşdelenler ve Gökmen Onbulak olurken, yönetim kurulu üyeleri ise Ahmet Hakan Karamanlı, Bozkurt Çöteli, Burak Elgin, Mehmet Şen ve Selahattin Güldü olarak belirlendi.

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#FKB#Ali Emre Ballı#Finans

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