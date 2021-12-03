Finansal kesim dışı firmaların döviz açığı azaldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Binlerce mağdur yarattı Uzmanlardan önemli uyarıBinlerce mağdur yarattı! Uzmanlardan önemli uyarı#Kripto Para Piyasası
Önce Pjanic şimdi de Ronaldo Soruşturma büyüyor... Telefon konuşmasındaki gizli belgeye ulaşıldıÖnce Pjanic şimdi de Ronaldo! Soruşturma büyüyor... Telefon konuşmasındaki gizli belgeye ulaşıldı#Juventus
Uzmanlar noktayı koydu: Ne yazık ki Omicrondan korumuyorUzmanlar noktayı koydu: Ne yazık ki Omicron'dan korumuyor!#Omicron
Cumhurbaşkanı Erdoğandan kritik görüşme İşte ele alınan konular... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme! İşte ele alınan konular...#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Akardan Suriyeye Hatay tepkisi: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görürBakan Akar'dan Suriye'ye 'Hatay' tepkisi: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür#MSB
Hazırlıklarını tamamladık diyerek duyurdu: Engellilerle ilgili 3 ayrı eylem planı'Hazırlıklarını tamamladık' diyerek duyurdu: Engellilerle ilgili 3 ayrı eylem planı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Merkez Bankasından 2. kur müdahalesiMerkez Bankası'ndan 2. kur müdahalesi#Merkez Bankası
AK Partili Güldal Akşit hayatını kaybettiAK Partili Güldal Akşit hayatını kaybetti#Güldal Akşit
Sınırda savaş kapıda Saldırı tarihi verdilerSınırda savaş kapıda! Saldırı tarihi verdiler #Ukrayna
Musa Orhanın cezası belli olduMusa Orhan'ın cezası belli oldu!#Musa Orhan
Saldırıyı yapan ülke belli oldu İran şaşkın: Düşman güzel plan yapmış...Saldırıyı yapan ülke belli oldu! İran şaşkın: Düşman güzel plan yapmış...#İran
Kilometrelerce kuyruk 72 saati aştı...Kilometrelerce kuyruk! 72 saati aştı...#TIR
Koronavirüsle birlikte risk daha da arttı Her 10 doğumdan birinde yaşanıyorKoronavirüsle birlikte risk daha da arttı! 'Her 10 doğumdan birinde yaşanıyor' #Prematüre Doğum
Yasak aşk pahalıya patladı: Özel görüntüleri saklaması için para yağdırmışlarYasak aşk pahalıya patladı: Özel görüntüleri saklaması için para yağdırmışlar#İspanya Kralı Felipe
Türkiye Kupasında kuralar çekildi İşte 4 büyüklerin rakipleri...Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! İşte 4 büyüklerin rakipleri...#Ziraat Türkiye Kupası
HABERLEREkonomi Haberleri

Finansal kesim dışı firmaların döviz açığı azaldı

#Finansal Kesim#Döviz Açığı#Merkez Bankası
Finansal kesim dışı firmaların döviz açığı azaldı

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı eylül ayında bir önceki aya göre, 1 milyar 416 milyon dolar azalarak 122 milyar 297 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Haberin Devamı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Eylül 2021 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Ağustos 2021 verilerine göre varlıklar 118 milyon dolar artarken, yükümlülükler 1 milyar 297 milyon dolar azaldı. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 122 milyar 297 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve Ağustos 2021 dönemine göre 1 milyar 416 milyon azaldı.

Gözden Kaçmasın

Bakan Akardan Suriyeye Hatay tepkisi: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görürBakan Akar'dan Suriye'ye 'Hatay' tepkisi: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görürHaberi Görüntüle

Eylül 2021 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 627 milyon dolar ve 408 milyon dolar artarken, yurt içi bankalardaki mevduat 943 milyon dolar azalmış ve sonuç olarak varlıklar 118 milyon dolar arttı. Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 1 milyar 66 milyon dolar ve 553 milyon dolar azalırken, ithalat borçları 322 milyon dolar artmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 1 milyar 297 milyon dolar azaldı.

Gözden Kaçmasın

Kripto para borsası kurmak ne kadar kolay Mağduriyet büyük, uzmanlar uyarıyor...Kripto para borsası kurmak ne kadar kolay? Mağduriyet büyük, uzmanlar uyarıyor...Haberi Görüntüle

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Eylül 2021 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Ağustos 2021 dönemine göre 139 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar 1 milyar 206 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 412 milyon dolar azalırken, uzun vadeli krediler 181 milyon dolar arttı.

Haberin Devamı

Eylül 2021 döneminde kısa vadeli varlıklar 134 milyar 495 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 74 milyar 388 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 60 milyar 106 milyon dolar olarak gerçekleşerek Ağustos 2021 dönemine göre 17 milyon dolar azaldı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 27 düzeyinde.

Gözden Kaçmasın

Uzmanlar merak edilen soruya cevap verdi: Koronavirüs geçirmiş olmak Omicrondan koruyor muUzmanlar merak edilen soruya cevap verdi: Koronavirüs geçirmiş olmak Omicron'dan koruyor mu?Haberin Tüm Görselleri
Haberle ilgili daha fazlası:
#Finansal Kesim#Döviz Açığı#Merkez Bankası

BAKMADAN GEÇME!

Doktorlar hakkındaki şikâyetler Yok artık dedirtiyor Neden bana kurşun kalem verdiniz

Doktorlar hakkındaki şikâyetler 'Yok artık' dedirtiyor! 'Neden bana kurşun kalem verdiniz?'

#CİMER
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

#Koronavirüs
Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı

Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı!

#Ünlülerin Nikah Fotoğrafları