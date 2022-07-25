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Finansal İstikrar Komitesi Toplantısı sona erdi: Gerekli adımları kararlılıkla atacağız

#Finansal İstikrar Komitesi#Enflasyon#Nureddin Nebati
Finansal İstikrar Komitesi Toplantısı sona erdi: Gerekli adımları kararlılıkla atacağız

Finansal İstikrar Komitesi'nin 5. toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda bankacılık, sigortacılık ve sermaye piyasaları sektörlerinin genel durumları ve gelecek döneme ilişkin yeni politika adımları ele alındı.

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Finansal İstikrar Komitesi'nin 5. toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında gerçekleştirildi. Bakanlıktan toplantıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Küresel ekonomik gelişmelerin ülkemiz finansal sistemine olan etkilerinin değerlendirildiği toplantıda küresel enflasyondaki ve emtia fiyatlarındaki seyrin önümüzdeki dönemde makro ekonomik göstergelere olası yansımaları, küresel finansal koşullardaki sıkılaşmanın gelişmekte olan ülkelere etkileri detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Bankacılık ve sigortacılık sektörlerindeki son dönem gelişmeler mercek altına alınmıştır. Türk bankacılık sektörünün temel göstergelerindeki güçlü duruş devam etmekte olup, sigortacılık sektörü ve sermaye piyasalarının ekonomiye olan katkılarının sürdüğü görülmektedir. Makro ihtiyati politika tedbirlerinin özellikle kredi piyasasına olan etkileri analiz edilmiş ve finansmana erişim imkanlarına etkileri değerlendirilmiştir. Komite, önümüzdeki dönemde daha önce belirlenen politika çerçevesinde gerekli adımların atılmasında üyelerinin arasındaki eş güdüm ve iş birliğini sağlamaya devam edecektir” denildi.

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#Finansal İstikrar Komitesi#Enflasyon#Nureddin Nebati

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