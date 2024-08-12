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Finansal İstikrar Komitesi, Bakan Şimşek başkanlığında toplandı

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#Finansal İstikrar Komitesi#Mehmet Şimşek#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
Finansal İstikrar Komitesi, Bakan Şimşek başkanlığında toplandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2024 20:30

Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından toplantıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Toplantıda dünya ve Türkiye makroekonomik görünümü kapsamlı bir şekilde değerlendirilmiştir. Komite, bankacılık sektöründe enflasyon muhasebesi uygulamasının hazırlıkları ve sektöre olası etkileri ile sektörde derecelendirme notu kullanımının etkinliği hususlarını ele almıştır. Ayrıca iklim değişikliğinin finansal istikrara etkilerinin değerlendirilmesi ve sürdürülebilir finans alanında ulusal düzeyde eşgüdümün sağlanması amacıyla Komite bünyesinde bir çalışma grubu kurulması kararlaştırılmıştır. Komite, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarına devam etmektedir” denildi.

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#Finansal İstikrar Komitesi#Mehmet Şimşek#Hazine Ve Maliye Bakanlığı

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