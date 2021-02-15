Finans merkezine teknoloji üssü

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Yönetim Kurulu ile Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü’nde biraraya gelen Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, İFM projesindeki son durum ve katılım finansla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

VARLIK FONU İÇİN KÂRLI YATIRIM

“İFM projesinin 2022’nin ilk çeyreğinde açılmış olacağını söyleyen Aşan, “İFM projesi tamamlandığında, son 10 yılın en önemli projelerinden birisi olacağına inanıyorum. Ciddi bir gelir potansiyeli olan bu proje Türkiye Varlık Fonu açısından kârlı bir yatırım. Bütün kiralama işlerini Varlık Fonu üzerinden yapacağız. Hiçbir binayı satmayı düşünmüyoruz; satılık kat, ofis de olmayacak. Önümüzdeki yıllarda, İFM’nin de değerinin artmasıyla, Varlık Fonu bünyesinde kurulan İFM A.Ş.’nin bir kısmı borsaya açılabilir. Böylelikle iyi bir yatırım olduğu kadar yabancı ortalık da mümkün olacaktır; çünkü büyük bir finansal hacimden bahsediyoruz” dedi. Aşan’ın diğer konu başlıkları şöyle oldu:

BÖLGE MERKEZLERİNİ ÇEKECEĞİZ

Mesele İFM’yi, daha fazla yatırımcı çekerek, daha fazla ve çeşitli finansal işlem imkanı sunarak bölgesel bir finans merkezi haline getirmek. Bu hedefe ulaşılması da öncelikle özel sektörün çabaları ile mümkün olacaktır. Bu aktörlerin işlerini kolaylaştırmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Önümüzdeki hafta İFM Kanunu’nu Meclis’e göndermiş olacağız. Merkezin nasıl yönetileceğini, ne tür vergisel ve diğer avantajların olduğunu belirleyen bir kanun hazırlandı. Pek çok yabancı finans kurumuyla görüşmeler yapıyoruz. Nispeten büyük olanların bölge merkezlerinin bir kısmını buraya taşıyabilirsek bunun stratejik hedeflerimize çok büyük katkıları olacaktır. Örneğin, Dubai Finans Merkezi’nde yer alan bu tip küresel çaptaki finansal kurumların bölge merkezlerini buraya almak için görüşmelerimizi sürdürüyoruz.

FİNANS VE TEKNOLOJİ ÜSSÜ

Türkiye’de girişimcilik ekosistemi güçleniyor. Geçtiğimiz yıl oyun sektöründen Türkiye’nin ilk Unicorn’u çıktı ve pek çok gencimiz bu alanda yeni girişimlere yöneldiler. İşte bu başarılı gençlerin bir kısmına ‘gelin FinTek ile uğraşın’ dememiz lazım. Bu kapsamda bir Finans ve Teknoloji Üssü kuruyoruz. İFM ile birlikte bu üs de açılmış olacak. Burada işleri olabildiğince sanalda tutmaya çalışacağız. Bir çeşit sanal teknopark gibi düşünün burayı. Girişimciler bölgede faaliyetlerini sürdürürken dünyanın her tarafından personel çalıştırabilsin ve ortak çalışmalar yapabilsin istiyoruz. Böylelikle İstanbul, doğru teşviklerin kurgulanması ile FinTek alanında önemli bir çekim alanı olacaktır. Finans ve Teknoloji Üssü için çok büyük bir girişim fonu oluşturacağız.

İFM İÇİN TEŞVİKLER VERİLECEK

İFM bölgesinde faaliyet gösterebilmeleri için buraya gelen finansal kurumlara katılımcı belgesi verilecek. Bu belgeye sahip kurumlar kanunda belirttiğimiz teşviklerden faydalanabilecekler. Bölgede faaliyet gösterecek kurumların belirlenmesinde özenli davranmalıyız. Burada önceliğimiz alanı hızlıca doldurmak değildir. Finans alanı dışındaki kurumları buraya almayı düşünmüyoruz. Hazırladığımız kanunda yer alan teşvikler daha çok yurtdışına yönelik yapılan işlemleri kapsayacak. Burada amacımız İFM içinde yabancılarla yapılan işlemleri kolaylaştırmak. Verdiğimiz teşviklerin önemli kısmı finansal hizmet ihracına yönelik olacaktır. İFM projesi kapsamındaki çalışmalarımızın odağına Finansal Teknolojiler (FinTek) ve Katılım Finansı’nı koymuş bulunmaktayız.

KATILIM FİNANS STRATEJİSİ

Finansal sistemde değişimin büyük bölümü bankacılık dışı alanda oluyor. Bu nedenle ciddi bir düzenleme ihtiyacı doğuyor. Hane halkı ve firmalar bütün açıklarını kredilerle kapatıyorlar. Finansal kaynak ihtiyacında akıllara ilk, kredi geliyor. Katılım finansın ruhuna uygun olan risk paylaşımlı finansal hizmetlerin payını arttırmalıyız. Şüphesiz ki katılım finans çok yönlü bir konu ve bu doğrultuda bu bir Katılım Finans Strateji Belgesi hazırlıyoruz. Bu belgede Katılım Finans’a dair vizyonumuz ve bu alanın geliştirilmesine yönelik stratejileri de kamuoyuyla paylaşmış olacağız.