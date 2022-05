Finans Merkezi’ne Londra modeli

Haberin Devamı

İstanbul Finans Merkezi Temel Yasası’yla ilgili Cumhurbaşkanlığı, Maliye Bakanlığı ve AK Parti kurmaylarının yaptığı çalışmalarda sona gelindi. Taslak metin üzerinde bazı değişikliklere gidildi. Edinilen bilgiye göre, model olarak Londra, Singapur ve Dubai’deki finans merkezlerinin örnek alındığı dile getirildi. AK Parti kurmayları, “Rusya-Ukrayna savaşından sonra bu merkez daha avantajlı hale geldi. Tedarik zinciri ve lojistik anlamda da çok işlevsel olabilir. Pandemi nedeniyle Uzakdoğu cazibesini kaybetmeye başladı. 15 maddelik temel düzenleme yapılıyor. Yatırımcıların ilgisini çekecek” dedi.



VARLIK FONU İŞTİRAKİ

Teklif, İstanbul Finans Merkezi’nde yer alacak yatırımcılara tanınacak muafiyetler ve merkezin yönetimine ilişkin ayrıntılardan oluşuyor. Merkez, Varlık Fonu’nun bir iştiraki şeklinde yönetilecek. Düzenlemeye göre, bu bölgede faaliyet gösterecek finans şirketlerinin kazançlarının yüzde 75’i vergiden muaf tutulacak. Personel giderlerinin yüzde 80’i de Gelir Vergisi’nden muaf tutulacak. İstanbul Finans Merkezi bölgesinde katılımcı belgesi alarak faaliyet gösteren finansal kuruluşlar, finansal hizmetler kapsamında, yurtdışında yerleşik kişilere finansal hizmet ihracı yapabilecek. Özel statülü İstanbul Finans Merkezi bölgesinin tüm altyapı ve üstyapı işletilmesi ve yönetilmesi Türkiye Varlık Fonu tarafından kurulan “yönetici şirket” tarafından yapılacak. İstanbul Finans Merkezi bölgesinde, katılımcıların faaliyetlerine ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla, ilgili kamu kuruluşlarının görev alacağı “Tek Durak Büro” oluşturulacak.

MUAFİYETLER VAR

Katılımcı belgesi almış finansal kuruluşlar tarafından yapılan finansal hizmet ihracı niteliğindeki faaliyetlerinin tamamına yakını vergiden muaf olacak. Faaliyetler kapsamında elde edilen kazançlarının yüzde 75’i kurum kazancından indirilecek. İşlemler ile bu hizmet ve işlemler nedeniyle lehe alınan paralar, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’nden istisna olacak. Faaliyetler kapsamındaki işlemlere ilişkin düzenlenen kağıtlar, her türlü harçtan muaf olacak. Yurtdışında ihraç edilen her nevi tahvil ve bono ile kira sertifikalarına ödenen faiz ve kâr payları üzerinden vergi uygulanmayacak. Finansal kuruluşların İstanbul Finans Merkezi bölgesinde istihdam ettikleri personelin elde ettiği ücretler, yurtdışında en az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip kişilerde yüzde 60’ı düzeyinde, yurtdışında en az on yıllık mesleki tecrübeye sahip kişilerde ise yüzde 80 düzeyinde Gelir Vergisi’nden muaf olacak. Buradaki kiralamalar, Damga Vergisi ve harçların kapsamı dışında olacak.



ÖZEL HUKUK KURALLARI

Katılımcılar ile yabancılar arasında ve katılımcıların kendi aralarında İstanbul Finans Merkezi bölgesinde yürüttükleri faaliyetler kapsamında özel hukuka tabi her nevi işlem ve sözleşmelerinde, taraflar hukuk seçimi yapabilecek. İstanbul Finans Merkezi bölgesinde bulunan taşınmazlar, projesinde ve yönetim planında belirlenen amaçlar dışında kullanılamayacak. Çalıştırılan kişi sayısı ile orantılı olarak katılımcılara prim teşviği gibi farklı teşvikler de verilecek. Merkezde, Merkez Bankası, tüm kamu bankalarının yanı sıra özel bankalar da olacak. İstanbul Finans Merkezi’nin faaliyet alanlarını, açık bankacılık, aile ofisleri, aracı kurumlar, bölgesel yönetim merkezleri, dijital bankacılık, finansal kiralama, faktoring ve finansman, fon yönetimi, katılım finans, özel bankacılık, sermaye piyasaları, varlık yönetimi, sigorta ve reasürans, yatırım bankacılığı, vergi hukuk ve danışmanlık firmaları ile yeşil finans oluşturacak.