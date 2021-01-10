Finans Merkezi inşaatı aralıkta tamamlanacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ümraniye’de yapımı devam eden İstanbul Finans Merkezi’nde incelemelerde bulundu, inşaat tamamlama tarihini açıkladı. “İstanbulumuzda hakikaten ülkemizin finans geleceği için çok önemli bir proje yürütüyoruz” diyen Bakan Kurum şöyle devam etti: “Yaklaşık 300 bin metrekarelik bu alanda, 2.5 milyon metrekare inşaat alanına sahip bu bölgede inşaatımız hızla sürüyor. Tüm ekibimizle, gayretlerimizle, şu an burada fiilen 7 bin 500 arkadaşımız çalışıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile birlikte bir protokol çerçevesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca inşaatların yapım kısmını burada, Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz, altyapı kısmını İller Bankası Genel Müdürlüğümüz, yine TOKİ, Varlık Fonumuz hep birlikte burada gece gündüz çalışmakla birlikte yürütüyoruz.”

YÜZDE 60 SEVİYESİ

İnşaatta ilerleme seviyesinin yüzde 60 olduğunu ifade eden Bakan Kurum, “Finansal piyasalarımızın daha rekabetçi bir piyasaya kavuşması için, finansal derinliğimizin arttırılması ve ülkemizin finansal anlamda burada inşaatımız hızla sürüyor. İnşallah 2021 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla finans merkezi inşaatını tamamlamış olacağız. İstanbul’umuza, ülkemize, tüm Orta Doğu’ya, Dünyamıza kazandırmış olacağız ve burada eminiz ki hem bölgemiz hem de ülkemizin geleceği adına finans merkezi çok önem arz ediyor. Burada yapılacak projede 1 kilometre yürüyüş yolu içerisinde sosyal donatıların olacağı ve finans merkezi çalışanlarının her türlü ihtiyacını gidereceği belki dünyada tek diyebileceğimiz bir finans merkezinin çalışmalarını büyük bir gayretle gerçekleştiriyoruz. Pandemi dönemine rağmen ekiplerimiz ara vermeden hızlı bir şekilde çalışmalarını yürütmekteler” diye konuştu.

İSTANBUL’DA 117 BİN KONUT DÖNÜŞÜYOR

Kentsel dönüşüm hedefleri ile ilgili bilgi veren Kurum, “Önümüzdeki 5 yıl içerisinde her yıl 300 bin, 5 yılda 1.5 milyon konutun dönüşümü için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şu an İstanbul’da fiilen 117 bin konutun dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. Hemen hemen her ilçede kentsel dönüşüm projemiz var. Biz bakanlık olarak vatandaşlarımıza bu noktada her türlü yardımı yapıyoruz. Taşınma, kira, kamulaştırma yardımı... El birliği içerisinde yürütmek zorundayız. Hep söylüyoruz. Kentsel dönüşüm siyaset üstü bir meseledir. Burada yerel yönetimlerimiz, büyükşehir belediyemiz, bakanlık olarak biz inşallah kararlı bir şekilde süreci yöneteceğiz” şeklinde konuştu. Fikirtepe projesi ile ilgili soru üzerine ise Kurum, “Fikirtepe Projesine ilişkin yeni tasarımlarımız bitti. Söz verdiğimiz gibi, 3 sene içinde etaplar halinde yaklaşık 10 bin konut hayata geçireceğiz” diye konuştu.