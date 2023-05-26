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Finale gelip günlük 285 Euro harcayacaklar

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#Şampiyonlar Ligi Finali#Inter#Manchester City
Finale gelip günlük 285 Euro harcayacaklar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2023 07:00

İstanbul’da 10 Haziran akşamı oynanacak dev Şampiyonlar Ligi finali için geri sayım sürüyor. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Inter ile Manchester City’nin karşılaşacağı müsabakayı tüm dünya yakından takip edecek. Şampiyonlar Ligi’nin ana sponsoru Mastercard ve Garanti BBVA Ödeme Sistemleri ortak düzenledikleri bir toplantıyla, dev finale dair ekonomik verileri paylaştı.

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Önceki finallerdeki harcamalara bakılarak yapılan analize göre, finalin hafta sonu İstanbul’a yaklaşık getirisi 75 milyon Euro’ya ulaşacak. Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal, “Maç İstanbul’daki turist harcamalarında yaklaşık yüzde 48’lik artış sağlayacak. Taraftarlar günlük yaklaşık 285 Euro harcayacak. En fazla katkı konaklama, giyim ve yeme-içme sektöründe olacak. Ayrıca son üç finale baktık. Bu finallere giden taraftarların yüzde 47’si müsabakanın yapıldığı şehrin dışına çıkıp ülkeyi gezmiş” dedi. Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı ve Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Murat Çağrı Süzer ise, “Derbi günlerinde takımların mağazalarda, 3.5 kat daha fazla alışveriş yaptıklarını görüyoruz. Ortalama bir taraftar kartın toplam restoran harcaması derbi gününde yüzde 23 artıyor” diye konuştu.

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KAZANAN GİYİM SEKTÖRÜ OLABİLİR

Mastercard’ın analizine göre final haftalarında turistler bir önceki haftaya göre yüzde 54 daha fazla harcıyor. İngilizler İtalyanlara göre yüzde 35 daha çok harcama yapıyor. En fazla harcamanın giyimde olması beklenirken onu konaklama, yeme-içme ve sağlık sektörü takip edecek.

FİGO: HARİKA BİR FİNAL OLACAK

Mastercard marka elçisi Portekizli eski milli futbolcu Luis FİGO da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Inter’i destekleyeceğini söyleyen Figo, “İstanbul futbol için çok tutkulu bir şehir. Şampiyonlar Ligi finalleri her zaman unutulmaz olmuştur. Eminim ki İstanbul’da harika bir atmosfer olacak” dedi.

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#Şampiyonlar Ligi Finali#Inter#Manchester City

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