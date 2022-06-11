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Filyos’ta tarihi gün

#Karadeniz#Filyos#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Filyos’ta tarihi gün

Karadeniz açıklarında 2020 yılında keşfedilen doğalgazın karaya ulaştırılması için yürütülen çalışmalarda yeni bir viraj dönülüyor. Enerji yatırımlarıyla Türkiye’nin dışa bağımlılığını aşama aşama azalttıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günü Karadeniz’de 2020 yılında keşfedilen doğalgazın karaya ulaştırılmasını sağlayacak boruların Filyos’ta denize indirilmesi törenine katılacak.

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Karadeniz’in 170 kilometre açığındaki sondaj sahasından Filyos’a getirilecek doğalgazı taşıyacak 12 metrelik boruların ilk kaynağını da Erdoğan yapacak. Denizde ve karada 4 bin 200 kişinin çalıştığı tarihi projenin hayata geçmesi için 16 gemi aralıksız çalışıyor. Karadeniz’in 2 bin 200 metre altında ve karada devam eden sondaj çalışmaları, dünyanın sayılı projelerinden birisi olarak gösteriliyor. Erdoğan’ın katılacağı ilk kaynak töreninin ardından doğalgazı karaya taşıyacak boruları 5 kilometrelik sığ kısımlarda deniz tabanına yerleştirecek olan “Castoro 10” isimli gemide yoğun mesai başlayacak. Dev vinçler aracılığıyla gemiye çıkarılacak 12 metre uzunluğundaki borular, kaynakla birleştirildikten sonra Karadeniz’e indirilecek. “Castoro 10” gemisinin sığ sulardaki boru döşeme işleminin ardından derin sularda boru serimi için görev, Türkiye’ye gelecek olan “CastorONE” isimli gemiye devredilecek.

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2023 YILINDA KONUTLARDA

Karadeniz’deki çalışmalar çerçevesinde günlük 10 milyon metreküp doğalgaz üretilmesi ve 2023’ün ilk yarısında şebekeye verilmesi planlanıyor. Sakarya Gaz Sahası’nda deniz altına kurulacak üretim sistemine ilk olarak 6 ila 10 kuyu bağlanacak ve günlük 10 milyon metreküp gaz üretilerek, 2023’te Türkiye’nin doğal gaz şebekesine verilecek. Bu miktar yıllık bazda 3.5-4 milyar metreküpe denk gelirken, üretim dünyadaki bu tür sahalarda da olduğu gibi kademeli olarak artacak. Karadeniz’de en yüksek üretim seviyesine 2027-2028’de ulaşılması beklenirken, bu dönemde günlük 40 milyon metreküp, yıllık bazda ise yaklaşık 15 milyar metreküp gaz üretilmiş olacak.

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#Karadeniz#Filyos#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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