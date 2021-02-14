Filistin’e Türk sanayi bölgesi Resmi Gazete’de

Türkiye yurtdışındaki ilk organize sanayi bölgesini (OSB) Filistin’de kuruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) iştiraki olan TOBB BİS Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri Anonim Şirketi tarafından, Filistin’in Cenin şehrinde OSB kurulmasına” izin verildiği belirtildi. Kararın anlamını Projeyi yürüten TOBB Barış için Sanayi (BİS) AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şekeroğlu, Hürriyet’e anlattı.

OLAĞANÜSTÜ KARAR

Şekeroğlu şunları söyledi: “Bizim açımızdan olağanüstü bir karar. Türkiye’nin yurtdışındaki ilk OSB’si olma şerefi bize nail oldu. Başta Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’a ve bu proje için çok emek sarfeden Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz. Bu süreçte destek veren Filistinli ve İsrailli yetkililere de ayrıca teşekkür ediyoruz. Uzun bir süreçten bu noktaya geldi. Kolay bir bölge değil. Filistin devletinin yapması gereken çalışmalar biraz zaman aldı. Ama artık projenin hızla tamamlanmasını bekliyoruz. Örneğin otobanı yoktu. Otoban çalışmalarında ciddi mesafe alındı. Yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, bölgede yatırım yapacak Türk girişimcilere teşvik de verilecek ve bölgenin cazibesi artacak. Bu OSB, Filistin ekonomisi için de bir nefes alanı olacak, dünyaya açılan kapısı niteliği kazanacak.”

132 FİRMA OLACAK

Uzun yıllardır çalışmaları devam eden Cenin OSB, tamamlandığında 6 bin metrekarelik 44 parseli büyük, 3 bin metrekarelik 47 parseli orta ve bin 500 metrekarelik 41 parseli küçük olmak üzere 132 parsele sahip olacak. Böylece toplam 10 bin 500 metrekarede, çeşitli büyüklüklerde 132 firma faaliyet gösterebilecek. Proje kapsamında 5 bin kişiye doğrudan istihdam sağlanması hedefleniyor. Dolaylı olaraksa istihdam edilen kişi sayısı 10 bini geçecek. Alman Kalkınma Bankası’nın (KfW) finansal destek sağladığı bölgeyi faaliyete geçirmesi için, bir Türk firması olan ALKE’yle, 2019 yılı Kasım ayında anlaşma imzalandı.

ANKARA FORUMU’NDA KARARLAŞTIRILDI

Cenin OSB, 2005 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) öncülüğünü yaptığı ve İsrail ile Filistin odalarını bir araya getirdiği Ankara Forum sürecinde ortaya çıktı. TOBB, bu fikri geliştirmesi ve projeyi yürütmesi için TOBB Barış için Sanayi (TOBB-BiS AŞ) iştirakini kurdu. TOBB-BİS, Batı Şeria’daki sanayi bölgesi arazisinin kamulaştırılması için 10 milyon doları Filistin Devleti’ne 2014 yılı içinde ödedi. TOBB-BİS’in hazırlattığı Cenin OSB Master Planı, Mayıs 2016 tarihinde Filistin tarafından onaylandı. Ayrıca yaklaşık 2 milyon dolarlık ek yatırımla, arazinin çevresi düzenlendi ve tel çit örüldü. Böylece 1995 yılında Alman ekiplerce başlanan fizibilite çalışmasından 20 yıl sonra, Cenin OSB sahasına ilk kazma vurulmuş oldu. Filistin’in ABD ile olan Serbest Ticaret anlaşması da, özellikle ABD’ye ihracat yapma hedefinde olan Türk şirketleri için projeyi çok değerli kılıyor. Aynı şekilde, Ortadoğu pazarına ihracat yapan üreticiler için, Hayfa Limanı’na 40 kilometre, Ürdün sınırına 50 kilometre uzaklıkta olan Cenin OSB’nin lojistik açıdan önemli avantajları var.

BÖLGE İÇİN UMUT IŞIĞI

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da attığı tweetle, “Barış İçin Sanayi sloganıyla kurulan TOBB BİS Filistin Cenin’de organize sanayi bölgesi kurma çalışmalarını sürdürüyor. Yurtdışında ilk Türk OSB kurulmasını destekleyen Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’a, Bakanımız Mustafa Varank’a teşekkür ederiz. Covid sonrası hızlanacak OSB bölge için umut ışığı” dedi.