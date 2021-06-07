Filecoin Nedir Ve Ne Zaman Çıktı? Fıl Ne Demek? Kripto Para Filecoin Nasıl Alınır?

Filecoin çıktığı günden beridir piyasada ki en çok tercih edilen kripto paralardan olmuştur. Filecoin en güvenilir kripto paraları arasında yer almaktadır.

Filecoin Nedir ve Ne Zaman Çıktı?

Filecoin herhangi bir şekilde merkeziyeti olmayan kripto paralardan bir tanesidir. Dosyaların en güvenilir şekilde saklamasını sağlayan kripto paralardandır. Tam olarak yedeklemeye de olanak tanıyan kripto paralardan bir tanesidir. Filecoin Türkçeye dosya coin olarak geçmektedir. Kullanıcıların dosya depolamak için tercih ettiği ve yatırım yaptığı kripto paralardan olan filecoin pek çok kripto para alışverii sağlayan sitelerin marketinde yer almaktadır. Filecoin blockhain teknolojisin kullanmaktadır. Yerel kripto paralardan olan filecoin her geçen gün değer kazanmaya devam etmektedir. Filecoin tek bir şirket değil birden fazla şirket tarafından kontrol edilmektedir.

Tam olarak dropbox mantığı ile çalışan kripto paralardandır. Block zincirleri tarafından da desteklenen kripto paralardan olan filecoin internet ağda veri depolamaya da olanak tanımaktadır. Filecoin madenciliğe de imkan tanıyan kripto paralar arasındadır. Dolayısıyla madencilik yapan kripto paracılar ve yatırımcıları bu kripto parayı tercih etmektedir. Kendini iyileştirme ve güvenilir depolama özellikleri bulunan filecoin dünyanın en güvenilir kripto paraları arasında yer almaktadır. Filecoin ekonomik bir şekilde dosya depolamayı güvenli bir şekilde sağlamaktadır. Hacmi en yüksek olan kripto paralardan olan filecoin dosya depolamak için dünyada bir numaralı coinlerdendir.

Filecoin bu özelliklerinden dolayı son zamanlarda iyice adından söz ettirmeye başlamıştır. En değerli kripto para birimlerinden bir tanesi olan Filecoin 2021 yılı itibari ile 82 TL olarak bilinmektedir. Sınırlı bir arzı bulunduğundan dolayı maksimum arzı 2 milyar olarak üreticileri tarafından belirlenmiştir. Filecoin 2020 yılında ortaya çıkmış olan kripto paralardan bir tanesidir.

FIL Ne Demek?

FIL demek Filecoin kripto parasının kısaltılmış halidir. Kripto para yatırımcıları tarafından FIL coin olarak da biliniyor.

Kripto Para Filecoin Nasıl Alınır?

Kripto para filecoini almak için ilk olarak kripto para alışverişi sağlayan güvenilir olan bir siteye üye olmanız gerekmektedir. Dünya genelinde bu kripto parayı güvenilir bir şekilde sağlayan hem yerel hem de ulusal yani global olan kripto para alışverişi sağlamaktadır. Filecoin almak için bu sitelerden bir tanesine üyelik gerçekleştirerek yatırım yapabilirsiniz. Yatırım yaptıktan sonra artık filecoin almak için hazırsınız.

Filecoin almak için Türk lirası değil dolara sahip olmanız gerekiyor. Bunun için de Türk lirası ile yatırım yapabilir, Türk lirasını site üzerinden dolara çevirebilirsiniz. Dolara çevirdikten sonra filecoin alabilirsiniz. Bunun için ilk olarak borsa kısmına gelebilir ya da arama motoruna tıklayarak bu kısma "filecon" yazabilirsiniz. Filecoin yazdıktan sonra çıkan ilk seçeneğe tıklayın. FIL/USD yazan seçenek karşınıza çıkacaktır. Hemen aşağıda da "AL" seçeneği yer almaktadır. "AL" seçeneğine tıkladıktan sonra ilk olarak burada ne kadar almanız gerektiği bilgisi girilecektir. Piyasayı seçtikten sonra ne kadarlık Filecoin alacaksanız miktarı bu kısma giriyoruz. Daha sonra da piyasanın seçili olduğundan emin oluyoruz. AL seçeneğine tıkladıktan sonra filecoini hesabımıza aktarıyoruz.

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