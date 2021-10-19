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Fikirtepe'de ışık göründü

#Kentsel Dönüşüm#Fikirtepe#Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı
Fikirtepede ışık göründü

İstanbul Fikirtepe’de yarım kalan kentsel dönüşüm projeleri için devreye giren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı düğmeye bastı. Riskli 1.300 binanın yıkımına dün başlandı. Yıl sonuna kadar tüm yıkımların ve yeniden yapım ihalelerinin tamamlanacağını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, “Fikirtepe için tünelin ucundaki ışık göründü” dedi.

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İstanbul’un pilot kentsel dönüşüm bölgesi Fikirtepe’de uzun yıllardır bekleyen riskli yapıların yıkımına dün başlandı. Müteahhitlerin yarım bıraktığı projeleri tamamlamak için devreye giren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 5 ay önce vatandaşlara ‘riskli evleri tahliye edin’ tebligatı iletmişti. Verilen 150 günlük sürenin dolmasından sonra ekipler sahaya indi. Bölgede, önümüzdeki günlerde 5 bin 514 bağımsız birimi kapsayan 1.300 bina yıkılacak ve ‘Yeni Fikirtepe’ için şantiyeler bir bir çalışmaya başlayacak.

Fikirtepede ışık göründü

VERİLEN SÜRE DOLDU

Yeni Fikirtepe’deki son durumu anlatmak için basın mensuplarıyla bir araya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, 2007’de ‘kentsel dönüşüm alanı’, 2013’te ‘riskli alan’ ilan edilen Fikirtepe’de, kimi firmaların sözleşme imzaladığı halde inşaata başlamadığını, kimilerinin de başlayıp yarım bıraktığını söyledi. Bu alanlardaki vatandaşlardan uzun süredir ‘sorunumuzu devlet çözsün’ talebi geldiğini hatırlatan Gürgen, “Cumhurbaşkanımızın talimatları ve bakanımız Murat Kurum’un liderliğinde yaklaşık 8 ay önce müteahhit firmalar ve vatandaşlarla görüşerek süreci başlattık. Bölge için vatandaşın haklarını koruyan, bütüncül yaklaşımla yeşil alanları ve sosyal donatı alanlarını fonksiyonel hale getiren bir imar planı hazırladık. 5 ay önce de, burada yaşayan vatandaşa riskli evleri tahliye etmeleri için tebligat ilettik. 1.300 yapı için verilen süre 1 Ekim itibarıyla doldu. Şimdi sıra yıkıma ve yapıma geldi” diye konuştu.

Fikirtepede ışık göründü

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Fikirtepe’de dün itibarıyla yıkımların başladığını belirten Vedad Gürgen, “Bakanlığın devraldığı yaklaşık 15 firmanın 22 projesi bulunuyor. Bu alanda 7 bin 200 hane var. Yıkımlar aralık ayında tamamlanacak. Bir yandan da Emlak Konut GYO tarafından yapım ihaleleri süreci yürütülüyor. Bugüne kadar 3 ihale yapıldı ve inşaatlar başladı. Bu ay içinde 2 ihale daha yapılacak. Yılsonuna kadar yıkım ve ihaleler bitirilip Fikirtepe tam anlamıyla bir şantiye alanına dönüştürülecek” ifadelerini kullandı.

Fikirtepede ışık göründü

ALGI DEĞİŞTİ

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Yeni Fikirtepe projesi için 8 milyar lira yatırım yapılacağını anlatan Gürgen, “Bölgeye, bakanlık ve Emlak Konut’un girmesiyle birlikte algı değişti. Vatandaş, artık bu sürecin tamamlanacağına dair güven duyuyor. Bakanlık iştiraki olan Emlak Konut’un tabelasını koymamız bile etkisini gösterdi. Bir dönem sorunlarla anılan Fikirtepe bugün bambaşka bir noktada. Artık tünelin ucundaki ışık göründü. Fikirtepe’nin terkedilmiş bir yer olarak değil, örnek bir şehircilik başarısı olarak anılması adına çalışıyoruz” diye konuştu. Vedad Gürgen, yaklaşık 15 bin konutun inşa edileceği Yeni Fikirtepe’de teslimlere 2 yıl içinde başlayacaklarını ifade etti.

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Fikirtepede ışık göründü

KAPI KAPI DOLAŞIYORLAR

Bölgede vatandaşların yüzde 95’inin evleri tahliye ettiğini, kalan yüzde 5 için de bakanlık ekiplerinin kapı kapı dolaştığını belirten Vedad Gürgen, “Taşınamayacak durumda muhtaç, hasta insanlarımız da olabilir. Bu yüzde sokak sokak geziyor, kimin neye ihtiyacı var soruyoruz. Kentsel dönüşüm kapsamında bakanlık olarak aylık 1500 lira kira yardımı veriyoruz. Dileyen 5 aylık peşin 7 bin 500 lira alabiliyor. Kiracılara da taşınmaları için 3 bin lira destek veriyoruz. Ama tüm bunların dışında ev bulma, eşyaları depolara kaldırma ya da geçici konaklama gibi yardımlar da yapılıyor” diye konuştu. Gürgen, hak sahiplerinin sağlıklı bilgi alabilmesi için www.yenifikirtepe.com adresini açtıklarını da sözlerine ekledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kentsel Dönüşüm#Fikirtepe#Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı

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