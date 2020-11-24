Fikirtepe’de dönüşümü Bakanlık yapacak

İstanbul Fikirtepe kentsel dönüşümün en zor ilerlediği bölge oldu. 2011’de başlayan dönüşüm sürecinde mali sorunları gerekçe gösteren birçok müteahhit yüzünden binlerce vatandaş mağdur oldu. Kiminin anlaştığı müteahhit işi yarım bıraktı, kiminin hiç başlamadı. Uzun süredir çözüm bekleyen sorun için müjdeli haberi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum verdi. Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Fikirtepe’nin terkedilmiş bir yer olarak değil örnek bir şehircilik başarısı olarak anılması için devletin elini taşın altına koyduğunu belirterek, “Yol haritamızı artık belirledik ve ete kemiğe bürünecek şekliyle sürecimizi yürütüyoruz” dedi.

PROBLEM YAŞANDI

Kurum, Fikirtepe’deki hak sahipleri temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, bölgenin 2007’de ‘kentsel dönüşüm alanı’ olarak belirlendiğini, ardından ‘Fikirtepe ve Çevresi Uygulama İmar Planı’nın onaylandığını, süreç içerisinde özel iştiraklerle malikler arasında sözleşmelerle projelerinin ilk adımlarının atıldığını anlattı. Alanda bazı yapı adalarında temeller atıldığına ancak inşaatların devam etmediğine değinen Kurum, şunları kaydetti: “Fikirtepe’nin bu duruma gelmesine, dönüşüm sürecinin zayıflamasına yol açan birçok neden vardı. Bölgenin, kentsel dönüşümün ilk örneklerinden biri olması nedeniyle yaşanan teknik, hukuki ve finansal sorunlar sebebiyle aksaklıklar yaşandı. Sayısı az da olsa bir grubun, hakkından fazla daire veya iş yeri istemesi, bazı yüklenicilerin aynı alan için birbirleriyle yarışa girmeleri nedeniyle fiyat artışlarının oluşması, vatandaşlarımızın birden fazla yükleniciyle aynı ada, parsel içerisinde sözleşme imzalaması gibi birçok problemle karşı karşıya kaldık.”



DÜZENLEMELER YAPILDI

Kurum, Fikirtepe’nin tüm geçmişini yakından bildiğini ifade ederek, “Mevzuatta devrim niteliğinde adımlar attık. Ülkemizde tıkanan tüm dönüşüm süreçlerini aşmak adına vatandaşımıza, işini yapmayan müteahhitle arasındaki sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih hakkı verdik. Bakanlığımızın aciliyet arz eden yerlere re’sen uygulama yapmasının önünü açtık” diye konuştu.



1 AY SÜRE VERİLECEK

Fikirtepe’de 7 proje adasındaki hak sahipleri tarafından Bakanlığa yüzlerce sözleşme feshi başvurusu yapıldığını belirten Kurum, şöyle devam etti: “Bakanlık olarak, TOKİ Başkanlığımız ve Emlak Konut eliyle inşaatların yapım sürecine giriyoruz. Bu noktada Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüz bünyesinde sürecin tamamını yürütecek, uygulamaları da yine Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz eliyle yapacağız. Bugün itibariyle 40 yapı adasında, ki bu adalardan bir kısmı işine başlamış, bir kısmı yarım kalmış, işlerine başlayan firmalardan teminat alacak, kendilerine 1 ay süre vereceğiz. 1 aylık süre içerisinde projelere başlamazlarsa, Bakanlık olarak bu fiilen başlamış, inşaatı devam eden projelere de biz başlayacağız ve aşamalı olarak 3 yıl içerisinde yeni yuvalarınızı, sağlam konutlarınızı sizlere teslim edeceğiz.

YENİ PLAN ASKIYA ÇIKACAK

Hiç başlamamış, herhangi bir anlaşma yapmamış, sözleşme imzalamamış, yıkılmamış adaların da planlarını revize etmek suretiyle, aralık ayında yeni planları askıya çıkaracağız. Ocak ayında uygulamasıyla birlikte tamamlayıp ardından yıkım sürecine başlayacağız. Ocak ayı itibarıyla ihaleleri yapıp, şubat, en geç mart ayında inşaata fiilen sahada başlamış olacağız. Konutlarınızı, devlet güvencesiyle biz yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız, ‘Fikirtepeli kardeşlerimiz, vatandaşlarımız mağdur olmasınlar ve biz devlet olarak yapılması gerekeni hızlı, süratli bir şekilde yapalım ve yeni Fikirtepe’yi altyapısıyla, sosyal donatısıyla, tüm ihtiyaçlarıyla birlikte inşa edip vatandaşlarımıza teslim edelim.’ talimatı verdiler.”

YATIRIM DEĞERİ 5 MİLYAR LİRA

Bakan Kurum, “Terk edilmiş, inşaatı yapılmayan, temeli atılmış ama devam etmeyen projeleri biz başlatacağız. 60 bin vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren Yeni Fikirtepe Projesi’nin yatırım değeri yaklaşık 5 milyar lira olacak. 1.5 milyon metrekare inşaat alanını kapsayan projeyi inşallah hızlı şekilde başlayıp etaplar halinde vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız” dedi. Alanda 5 bin konutun yıkım sürecini beklediğini kaydeden Kurum, “İlk önce alanda 15 bin konutu tüm altyapılarıyla beraber - 15 bin konut içerisinde bir kısmı yapılaşmış - 10 bin yeni konutun inşasını başlatmış olacağız. Proje bilgilendirme ofisimiz 7 gün hizmet verecek. Yine bu süreçte kira yardımlarını, bizim başlattığımız, yürüttüğümüz projelerde Bakanlığımız Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüz bünyesinde veriyor olacak” diye konuştu.