Fikirtepe’de bin 100 konutluk teslim

Finansman desteği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sağlanan ‘Vartaş-1’ olarak anılan projenin inşaatı için Kiptaş tarafından Mayıs 2018’de bir ihale açıldı. 182 bin 198 metrekare alanda gerçekleştirilecek proje için KDV dahil 383 milyon 488 bin lira teklif eden Torkam İnşaat ihaleyi kazandı ve inşaata başladı. 5 blokta yer alan 1.100 konutun tamamı bitti, geçici kabul işlemleri tamamlanma aşamasına geldi. Şimdi bu projede evlerin hak sahiplerine teslimi için hazırlıklar başladı. Bu ay içinde teslimlerin yapılabilmesi için bakanlık, projenin içinde iki dükkanı ofis olarak belirledi.

İHALELER SÜRÜYOR



Bakanlık ‘Yeni Fikirtepe’ için de ihale ve inşaatlara devam ediyor. 1.5 milyon metrekare inşaat alanı kapsayan proje için imar planları bu yılın başında belli olurken, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı da hazırlık ve ihale sürecini yürütüyor. Bu kapsamda Bakanlık adına Emlak Konut tarafından ihale edilen İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 3468/1 Parsel İnşaatı İşi’nin sözleşmesi, yüklenici Kibritçi İnşaat ile 28 Temmuz’da imzalandı. Sözleşme bedeli KDV hariç 187 milyon 434 bin lira oldu. ‘3455/1 Parsel İnşaatı İşi’nin sözleşmesi ise yüklenici Torkam İnşaat ile 5 Temmuz’da imzalandı. Sözleşme bedeli de KDV hariç 133 milyon 900 bin lira olarak belirlendi. Ayrıca İstanbul Fikirtepe Kentsel Tasarım Projesi 3419/1 Parsel İnşaatı İşi’nin sözleşmesi, yüklenici Siyahkalem ile 3 Haziran tarihinde imzalandı. Bu ihalede ise sözleşme bedeli 198 milyon 480 bin lira+KDV olarak açıklandı.

15 BİN KONUT YAPILACAK

YENİ Fikirtepe projesi kapsamında Emlak Konut GYO eliyle yaklaşık 15 bin konut inşa edilecek. Yarım kalan projelerin tamamlanması için yapılacak yatırım ise 5 milyar lirayı bulacak. Projelerde 2023 yılında teslimlere başlanırken, riskli evlerini tahliye etmiş ya da edecek olanlara da Bakanlık tarafından aylık 1500 lira kira desteği sağlanacak. Bölgede hak sahipleri açısıdan herhangi bir hak kaybı olmaması adına emsal 4, paylaşım oranı yüzde 50 olarak belirlendi. Örneğin arsa sahibine ait 40 metrekare arsa varsa inşaat alanı hakkı 160 metrekare oluyor. (40 m2 x 4 emsal) Paylaşım sonrası vatandaşa yüzde 50’ye denk gelen 80 metrekare bağımsız birim düşüyor.

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