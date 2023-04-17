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Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi.... Bakan Kurum: Dev eserlerimizle İstanbul istikbale doğru yürüyor

Güncelleme Tarihi:

#Fikirtepe#Kentsel Dönüşüm#Murat Kurum
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2023 17:24

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap Anahtar Teslimi ile 2. ve 3. Etaplarda Kentsel Dönüşüm Başlangıç Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Aslında şöyle İstanbul'a kuşbakışı bakabilsek 58 riskli alandaki şantiyelerimizi görürsünüz. Son 20 yılda yaptığımız 2012'de başlatıp bugüne getirdiğimiz süreçte 695 bin konutun daha güvenli hale getirildiğine şahit oluruz. Sahada 93 bin konutun dönüşümü devam ediyor. İFM dev eserlerimizle eserlerimiz İstanbul istikbale doğru yürüyor" dedi.

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İşte Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Depremde yitirdiğimiz tüm canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Sultan Fatih'in emaneti İstanbul'dayız, coşkuluyuz, heyecanlıyız. Büyük dönüşüm yeni Fikirtepe diyoruz bu mutluluğu da kardeşlerimizle sizlerle yaşıyoruz. Kangren haline gelmiş sorunu çözen, imkansızlığı mümkün kılan bir iradenin aslında hep birlikte sonucunu görüyoruz. Anahtarlarımızı teslim ediyor, yeni dönüşümleri başlatıyoruz.

Belki de dünyada hiçbir liderin göze alamayacağı ifade etmeyeceği bir söylemi Cumhurbaşkanımız 2012 yılında, 'milletin sevdası uğruna her türlü siyasi bedeli göze alıyorum' dedi, 'kentsel dönüşüm başlayacak' dedi.

3,3 milyon yuvamız depreme karşı dayanıklı hale getirildi. Son 20 yılda TOKİ ile 1,2 milyon konutu ürettik, 5 milyona yakın ailemizi sıcak konutlara kavuşturduk. Cumhurbaşkanımız dönüşmeyen tek bir sağlıksız konut kalmayacak diyor.

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Aslında şöyle İstanbul'a kuşbakışı bakabilsek 58 riskli alandaki şantiyelerimizi görürsünüz. Son 20 yılda yaptığımız 2012'de başlatıp bugüne getirdiğimiz süreçte 695 bin konutun daha güvenli hale getirildiğine şahit oluruz.

Sahada 93 bin konutun dönüşümü devam ediyor. İFM dev eserlerimizle eserlerimiz İstanbul istikbale doğru yürüyor.

Depremler sebebiyle 130 bin kardeşimizi, canımızı yitirdik. Biz bir daha bu acıyı yaşamak istemiyoruz.

"60 BİN VATANDAŞIN HAYATINI DEĞİŞTİRECEK MEKANIN ÖNÜNDEYİZ"

Halis bir niyetin sonuçlandığı 60 bin vatandaşın hayatını değiştirecek mekanın önünde duruyoruz. İnşa çalışmalarını bu yıl içinde bitirerek etap etap teslim edeceğiz. 1648 konutumuzu yaptık, anahtarlarımızı teslim edeceğiz.

Yeni başlayacağımız etaplardaki yuvalarımız sizler için hayırlı uğurlu olsun. Buradan da bir kez daha ifade ediyorum. Asrın felaketinin ardından geçen 75 günde 100 bin konutun temelini atan büyük irade, 3 yılda Fikirtepe'nin konutlarını, 1,5 milyon yeni konutu teslim edecek güce sahiptir. Bunun teminatı da güvencesi de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır.

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Bu aziz şehrin tarihini kültürünü 500 yıllık duruşunu hissedemeyenler İstanbul'umuzu anlayamazlar. Aziz şehrin ihtiyaçlarını öngöremeyenler derdine çare olamazlar. İstanbul'un deprem bütçesini kısanlar bu şehri yaşatamazlar. Laf değil eser burada, söz değil yatırım burada, algı değil hakikat burada.

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Bir yıl sonra da burada sizin evlerinizde büyük coşkuyla anahtarlarınızı vereceğiz.

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#Fikirtepe#Kentsel Dönüşüm#Murat Kurum

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