Fidanlar toprakla buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin devreye aldığı şehrin tarım geleceğini güvence altına alacak projelerinden biri olarak görülen Melen Botanik Vadisi’nde tıbbı ve aromatik bitkileri dikim çalışmaları devam ediyor. Dikim çalışmalarına katılan Başkan Yüce, kuşburnu tohumlarının ardından ıhlamur ve ahududu fidanlarını da toprakla buluşturdu. Melen Botanik Cennet Vadisi’nin her geçen gün yeşillendiğini, dikilen aromatik ve tıbbi bitkilerin çiçekleriyle renklendiğini ifade eden Ekrem Yüce, bölgeyi tanıtmak amacıyla bir program gerçekleştireceklerini de dile getirdi.

CENNET VADİSİ

Ekrem Yüce, Melen Botanik Vadisi’nin eşsiz bir bölgede, muhteşem bir yaşam alanı olduğunu dile getirerek, “Tıbbi ve aromatik bitkilerimizin dikimini gerçekleştiriyoruz. Melen Botanik Cennet Vadisi’nde lavanta, adaçayı, biberiye, kekik, ıhlamur, akasya, defne, gül ve kuşburnu gibi çeşitli türlerde yüz binlerce bitkinin dikimini yapmıştık. Bugün de ıhlamur ve ahududu fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Melen isale hattı üzerinde bulunan atıl bir alan hamdolsun çalışmalarımızla cennet vadisine dönüşüyor. Ramazan sonrasında da inşallah bölgenin tanıtımına katkı sunacak bir program gerçekleştireceğiz. Hayırlı olsun” dedi.

İLAÇ SANAYİ

Başkan Yüce, Melen’de dikimi yapılan bitkilerin ilaç sanayi olmak üzere pek çok alanda değerlendirileceğini ifade ederek, bitki çaylarının ve vadide bulunan arı kovanlarıyla bal üretiminin de yapılacağının altını çizdi. Vadide yetiştirilen bitkiler ile ayrıca Sera A.Ş bünyesindeki laboratuvarlarda kolonya, parfüm gibi kozmetik ürünlerin üretileceğini dile getiren Başkan Yüce, Şenpiliç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile üretim işbirliği yaparak ortak bir marka üzerinden ürün kalemlerimizi arttırmak, piyasa kanalları oluşturmak ve halkımızın hizmetine sunmak amacıyla Atatürk Bulvarı üzerinde bir satış noktası kurmayı hedeflediklerini söyledi.

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