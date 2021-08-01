Fidan seferberliği

TÜM Türkiye son günlerde yurdun dört bir köşesinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele halinde. Görevliler ve vatandaşlar yangınların söndürülmesi için canla başla mücadele ederken, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, dernekler, birlikler ve özel şirketler de meydana gelen tahribatın azalması, yanan ormanların yeniden yeşermesi için fidan bağışı yarışına girdi. İşte fidan bağışında bulunan bazı şirketler:

HOLDİNGLERDEN OTELLERE

Garanti BBVA, son yangınlarda yaşanan tahribatın giderilmesi amacıyla TEMA Vakfı’na 10 milyon TL tutarında 1 milyon fidan bağışında bulundu. Koç Topluluğu, TEMA Vakfı’na 500 bin fidan bağışladığını açıkladı. Demirören Şirketler Grubu da GeleceğeNefes.com ve TEMA Vakfı’na fidan bağışladığını duyurdu. Türk Telekom Grubu çalışanları, bayileri ve tüm iş ortakları adına Tarım ve Orman Bakanlığı’na 100 bin fidan bağışlama kararı aldı. Turkcell de fidan bağışlayan şirketler arasında yer aldı. Afet bölgelerini yeniden yeşertmek için 50 bin fidan bağışlayan Turkcell, cuma akşamı gerçekleşen Turkcell Yıldızlı Geceler açılış konserinden elde edilen gelirlerin de fidan bağışında kullanılacağını bildirdi. Austrian Post ve Aras Kargo her çalışanı adına 2 fidan olmak üzere toplam 32 bin fidan bağışlama kararı aldı. Kalyon Holding, Orman Genel Müdürlüğü’ne 30 bin fidan bağışlarken, Vestel, Kibar Holding ve Defacto ise TEMA Vakfı’na fidan bağışında bulunduğunu açıkladı. Ege Yapı, Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı’na (OGEM-VAK) 2 bin 500 adet fidan bağışıyla katkıda bulunduklarını bildirdi. Swissotel The Bosphorus İstanbul TEMA Vakfı’na 10 bin adet fidan bağışında bulundu. Jolly de Tema Vakfı’na 15 bin adet fidan bağışlayan şirketler arasında yer aldı.

ÇALIŞAN SAYISI KADAR

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 13 bin 500 personeli adına birer fidan bağışlarken, Borsa İstanbul’un her bir çalışanı için 100 adet olmak üzere 1 milyon TL tutarında 100 bin adet fidan bağışladı. Fidan bağışı kampanyasına Metro Türkiye de 10 bin adetle katıldığını kamuoyuyla paylaştı. Cengiz Holding, Adana, Osmaniye, Mersin, Kayseri, Aydın, Kilis, Muğla ve Antalya’da yaşanan orman yangınları sonrasında TEMA Vakfı’nın başlattığı “Yeniden Yeşerteceğiz” kampanyasına 50 bin fidan bağışıyla destek verdi. Çağdaş Holding Tema Vakfı’na 1 milyon TL bağışlarken, ayrıca holding bünyesindeki Bitci Teknolojiye her bir üye için bir fidan dikme kararı aldı. Yıldızlar Yatırım Holding 10 bin fidan bağışladı. Enerjisa Enerji, yangından etkilenen müşterilerinin elektrik fatura ödeme tarihlerini 3 ay vade ile erteleme kararı aldı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve Medipol Üniversiteleri de yanan ormanlar için fidan bağışı kampanyası başlattı. Enuygun’un TEMA Vakfı’na yaptığı bağış 10 bin fidan olurken, SİSAL Şans, “Türkiye’nin nefesi orman alanlarımızı yeşertmek için 50 bin adet fidan bağışlıyoruz” açıklamasını yaptı. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, Orman Genel Müdürlüğü’ne 50 bin fidan bağışı yapacağını duyurdu.

‘TSB’DEN YANGIN SONRASI ZARARIN HAFİFLETİLMESİ İÇİN TAVSİYE KARARI’

TÜRKİYE Sigorta Birliği (TSB) Yönetim Kurulu, Türkiye’nin farklı bölgelerinde meydana gelen yangınların zararlarının hafifletilmesi amacıyla tavsiye kararı aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, tavsiye niteliğindeki şu kararların alındığı belirtildi: “Yerel idareler kanalıyla oluşturulan hasara uğramış araç ve konut bilgileri üzerinden sigorta şirketlerince yapılan incelemeler neticesinde, sigortalı olduğu tespit edilen araç ve konutlar için sigortalılara ulaşılarak tazminat süreçleri hızlandırılacaktır. Zararların bir an önce giderilebilmesi ve hasar tazmin sürecinin hızla işletilebilmesi adına, evrak temin sürecinde sigortalılara gerekli kolaylık sağlanacaktır. Teminat dâhilindeki hasarların bir bölümünün, hasar prosedürleri sonuçlanana kadar şirketlerce kendi belirleyecekleri oranlarda avans niteliğinde ödeme yapılacaktır. Şirketlerimizin asgari çalışan sayısı kadar ağaç bağışı ile kampanyaya destek vermesine, çalışanların da bireysel olarak kampanyaya destek olmasının teşvik edilmesine karar verilmiştir. Sektör, ilgili tüm paydaşlarla işbirliği ve sağduyu içinde, gücünü ve kaynaklarını ülkemizin menfaatleri doğrultusunda en verimli şekilde kullanarak ekonomik faaliyete destek vermeye devam edecektir.”

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın