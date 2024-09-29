Fettah Tamince Tersane İstanbul’u anlattı... 1.3 milyar doları aşacak

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Rixos Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince’nin davetiyle bir grup gazeteci Haliç kıyısında yeni bir yaşam alanı olarak yükselen Tersane Istanbul’dayız. Fatih Sultan Mehmet tarafından 1455’te kurulan Tersane-i Amire’den günümüze uzanan bir tarihin üzerindeyiz. Osmanlı’nın gemilerini suya indiren üç tersane, Kasımpaşa’dan Hasköy’e doğru konuşlanmış: Haliç, Camialtı ve Taşkızak...

Fettah Tamince, projenin mimarı olan Murat Tabanlıoğlu’nun “2 kilometrelik mahalle’ olarak tanımladığı bu alanda denizle kurduğu bağı anlatarak başladı söze. “Öyle sakin öyle huzurlu ki kendimi denize girmekten alıkoyamadım. Haliç’te yüzdüm. Suyunu da test ettirdim. Temiz çıktı” dedi.

10 YILDIR UĞRAŞIYORUZ

Rixos Tersane İstanbul Hotel, projenin çekim noktalarından biri. Otelin havuzu devasa bir tersane vincinin tam altında. Vinç asırlık. Mekânın tarihi her köşede vurgulanmış. Rezidans projesi ve mağazaları ile büyük bir mahalle tasarlandığını biliyoruz.

Fettah Tamince’ye bölgedeki çalışmaların kaç yıl önce başladığını sordum. “10 yıldır uğraşıyoruz” dedi ve devam etti: “İnşaata üç yıl önce başladık. Önceki yedi yıl arazinin hukuk işleriyle, mahkemelerle, imar sorunuyla geçti. Sonuçta Çorlulu Ali Paşa Camii, Camialtı Tersanesi ve Taskızak Tersanesi bizim tarafta kaldı. Haliç Tersanesi İBB’de.”

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27 TARİHİ BİNA VAR

Bu kadar tarihin içinde bugünün mekânını yaratmak kolay değil elbette elbette. Fettah Tamince, altında oturduğumuz devasa vinci göstererek “Bunun gibi altı tersane vinci var. Bunları özellikle projenin içinde tuttuk. Ayrıca 27 tarihi bina da bu alanda yer alıyor. Bunları güçlendirdik, depreme göre yeniden kullanılır hale getirdik. Şu anda ikisi kaldı. Biri otel olacak. Birinde de Sadberk Hanım Müzesi yapılacak. Bu binaları yaparken çelik halatlarla astık bazılarını. Kazık da çakıldı temellere. Çünkü depreme karşı güçlü olmaları gerekiyor.”





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750 MİLYON DOLAR PLANLANMIŞTI AMA...

Bu detaylar projenin maliyetine de yansımış elbette. Tamince, ‘turizmci kimliğiyle’ destinasyon oluşturma tecrübesine sahip olduklarını söyledi ve ekledi: “Destinasyon oluşturmak sadece bina yapmak değil. Burayı ve tüm bölgeyi hatta İstanbul’u çekim noktası haline getirmek hedefte. Rahmi Koç Müzesi’nden Galataport’a kadar, Mimar Sinan’a kadar uzanan bir yürüyüş yolu, bisiklet parkuru, kültür ve alışveriş noktaları da dizayn etmek aklımızdaki. Şu ana kadar projenin yüzde 65’i tamamlandı. Başlarken 700-750 milyon dolarlık bir maliyet planı yapmıştık ama şu ana kadarki gidişat bunun iki katına çıkacağını gösteriyor. 1.3 milyar dolarlık bir yatırımla bitecek gibi görünüyor. Bunun dışında devlete de 49 yıl için 1.4 milyar dolar ödeyeceğiz.”

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Tamince’nin verdiği bilgilere göre Tersane İstanbul tamamlandığında tam bir yaşam alanı olacak ve burada 10 bin kişiye istihdam sağlanacak.

45 YILLIK TAPU VERECEĞİZ

Tersane İstanbul içinde açılacak mağazalar için yerli ve yabancı markalarla görüşmelerin devam ettiğini belirten Tamince, Rixos Tersane Istanbul’u işin merkezine koyduklarını söyledi. Otelde 100 süit oda, dört de kral dairesi var. Tamince, projede yer alan konutları ise şöyle anlattı: “Apartlar yapıldı. Bunları da 45 yıllığına satıyoruz. 45 yıllık tapu veriyoruz. 600 rezidans bu şekilde satılacak. İlgi var.”

TURİZMDE YAZILIMI DEĞİŞTİRMEK GEREK

Projenin kendileri için ‘kâr değil ar projesi’ olduğunu belirten Fettah Tamince, Tersane İstanbul ile bir misyon edindiğini söyledi. İstanbul’da hayatın turizmle bütünleştiği bir konsepti oturtmak istediğini belirten Tamince, şöyle devam etti:

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“Buraya dünya çapında otel zincirlerinin sahipleri geldi. Gördükleri en özel proje olduğunu söylediler. Para koymak isteyen çok kişi oldu, hâlâ var. Biz burada bir destinasyon yaratmak istiyoruz. Bu sadece mermere yatırım yapmakla, demire yatırım yapmakla olmaz. Altyapıya yatırım yapmak gerek. Parkları, yolları yaptırıyoruz. Çünkü bu yüzden İstanbul, potansiyelinin yüzde 15’ini turizme yansıtabiliyor. Buraya onlarca tekne aldık. Şehir Hatları ile de birlikte çalışacağız. Misafirler ücretsiz Rahmi Koç Müzesi’ni gezebiliyor örneğin. Bunun gibi deneyimler ekleyeceğiz. Gelenler Tersane’yi hissetsin, İstanbul’u hissetsin istiyoruz. ‘İstanbul yeniden ucuzlasın’ diyemeyiz. Para harcayan turisti İstanbul’a çekmeliyiz.”

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CAMİALTI TERSANESİ

İstanbul’un fethinin ikinci yılında, 1455’te Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulan Tersane-i Amire’nin bir bölümü olan Camialtı Tersanesi, Kasımpaşa Deresi ile askeri Taşkızak Tersanesi arasında yer alıyor. II. Bayezid tarafından 1484’te arazisi genişletilen tersane, Yavuz Sultan Selim döneminde daha da büyümüş. Kanuni Sultan Süleyman döneminde kapalı kızakların sayısı 200’e çıkarılarak ambarlar ve mahzenler inşa edilmiş.

Çorlulu Ali Paşa Camii; 1707 tarihinde inşa edilmiş. Cami, Sadrazam Çorlulu Ali Paşa tarafından yaptırıldığı için bu ismi taşıyor. Çorlulu Ali Paşa Sultan III. Ahmet döneminde sadrazam olan ve İstanbul’da birçok noktada önemli eserler yaptıran, döneminin önemli devlet adamlarından biri.