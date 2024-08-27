Fenomenlik hayali tezgâhı dağıttı

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Herkes çocuğum, ‘Doktor, avukat, mühendis’ olsun istiyor” diyen Dere, “Daha önce de bu konu gündemdeydi ancak artık bıçak kemiğe dayandı. İş yeri sahipleri, ustalar isyanda. Birçok alanda yeni yetişen eleman yok. Eskiden bu işler babadan oğula geçerdi. Şimdi ise yılların ustaları kendi çocuklarını bile ikna edemiyor. Şimdi gençler başka hayaller peşinde. ‘Tornacı olacağıma youtuber olurum’ diyorlar” ifadelerini kullandı.

‘KİMSE MAVİ YAKA OLMAK İSTEMİYOR’

TESK Başkan Vekili Dere, sözlerini şöyle sürdürdü: “Herkes fenomen olursa kim araç tamir edecek, kim saç kesecek. Yeni usta yetişmeyince mevcut ustalar da karaborsaya düştü. İşletme sahipleri yetişmiş ustalara sadece dolgun maaş vermiyor, oturduğu evin kirasını bile ödüyor. Nereden nereye geldik. Ben Konfederasyon Başkanı olarak ustaların, oda başkanlarının çocuklarını mesleklerine sahip çıkmaları için ikna etmeye çalışıyorum. Hatta okul seçimi dönemlerinde evlere gidip çocuklarla görüşüyorum. Bazıları ikna olup meslek liselerine yöneliyor ancak birçoğu kararından vazgeçmiyor. Kimse mavi yakalı olmak istemiyor. Oysa şu anki gelecek mavi yakada. Şu anda mavi yakalının kazandığı parayı kimse kazanmıyor. İşini iyi yapan bir usta hangi sektörde olursa olsun beyaz yakalıdan daha fazla kazanıyor, daha kolay iş buluyor. Biz bu gerçekliği anlatabilmek adına daha profesyonel projeler üreteceğiz.”