MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriFenerium coin (FBC) ne zaman çıkacak?
GeriEkonomi Fenerium coin (FBC) ne zaman çıkacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 01.07.2021 - 13:45 | Son Güncelleme:

Fenerium coin (FBC) ne zaman çıkacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerium coin (FBC) ne zaman çıkacak?

Fenerium coin (FBC) için detaylar açıklandı. Binance Smart Chain aracılığıyla piyasaya çıkacak olan Fenerium coin, Fenerbahçe taraftar topluluğunu temsil edecek. Peki, Fenerium coin ne zaman çıkacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Fenerium coin, Binance Smart Chain platformu temelinde piyasaya sürülecek. Jetonun üçüncü taraf hizmet cüzdanları, borsalar vb. ile uyumluluğu ve kullanımı için entegrasyon sağlanması planlanıyor. Toplam arz’ın %25’i Fenerbahçe, %25’i Fenerbahçe taraftar topluluğu için yakılacak. Jetonun temel amacı Fenerbahçe taraftar topluluğuna destek ve Fenerbahçe taraftar topluluğunu dijital ortamda temsil etmek olacak.

FENERİUM COİN (FBC) NE ZAMAN ÇIKACAK?

Fenerbahçe coin 27 Temmuz tarihinde Binance üzerinden listelenecek.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi