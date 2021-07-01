Fenerium coin (FBC) ne zaman çıkacak?

Fenerium coin, Binance Smart Chain platformu temelinde piyasaya sürülecek. Jetonun üçüncü taraf hizmet cüzdanları, borsalar vb. ile uyumluluğu ve kullanımı için entegrasyon sağlanması planlanıyor. Toplam arz’ın %25’i Fenerbahçe, %25’i Fenerbahçe taraftar topluluğu için yakılacak. Jetonun temel amacı Fenerbahçe taraftar topluluğuna destek ve Fenerbahçe taraftar topluluğunu dijital ortamda temsil etmek olacak.

FENERİUM COİN (FBC) NE ZAMAN ÇIKACAK?

Fenerbahçe coin 27 Temmuz tarihinde Binance üzerinden listelenecek.

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