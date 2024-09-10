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Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı’na onay

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#Rekabet Kurulu#Fenerbahçe#Kalamış Yat Limanı
Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı’na onay
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2024 07:00

Rekabet Kurulu, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi işlemine izin verildi.

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Rekabet Kurulu, Maliye Hazinesine ait İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Kalamış-Fener Caddesi mevkiinde yer alan Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi işlemine izin verdi.

2021’de yapılan ihale, Cumhurbaşkanı Kararı ile iptal edilmişti. Limanın özelleştirilmesi için 2022’de çıkılan ihale ise yeterli teklif alınamadığından iptal edilmişti. Temmuz ayında gerçekleşen ihalede en yüksek teklifi 505 milyon dolarla Vahit Karaarslan vermişti.

KARAASLAN KİM?

Diyarbakır doğumlu bir iş insanı olan Vahit Karaaslan, 1998’de Antalya’da Karaaslan Şirketler Grubu’nu kurdu. Grup, inşaat sektöründeki projeleriyle tanınmakla birlikte tarım, akaryakıt ve gayrimenkul alanlarında da faaliyet gösteriyor.

 

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#Rekabet Kurulu#Fenerbahçe#Kalamış Yat Limanı

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