Fed'in kozları sınır tanımayacak

Fed, dün akşam sona eren, ocak ayından bu yana ilk kez normal takviminde gerçekleştirilmiş toplantısında politika faizini değiştirmeyerek 0-0,25 aralığında sabit bıraktı ve toplantıda yeni bir karar almadı ancak "ekonomiyi desteklemek için elindeki tüm araçları agresif bir şekilde kullanacağını" açıkça gösterdi.

Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutmasının ardından telekonferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, "Ekonomik toparlanmanın güçlü olması için daha fazla desteğe ihtiyaç olacağını söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

Fed, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik faaliyette görülen ve devam etmesi beklenen büyük sıkıntılara karşı elindeki tüm muslukları açmaya hazırlandı. ABD ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 4,8 daralarak küresel finansal kriz döneminden sonraki en sert düşüşü kaydetmesi, tarım dışı istihdamın 2010'dan bu yana ilk kez düşmesi, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) 11 yılın en düşük seviyesine gerilemesi, Fed'in elindeki bütün kozları agresif bir şekilde kullanmaya iten önemli faktörler arasında yer alıyor.



"FED'İN ELİNDE DAHA ÇOK KREDİ KOZU VAR"

Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fed'in elinde daha çok kredi kozu olduğunu belirterek, Fed'in gelecek aylarda özel kredi programlarını genişletmeye odaklanabileceğini söyledi.

Marey, bankanın varlık alımı ve sözlü yönlendirmede de ince ayarlar yapabileceğini aktararak, bu kapsamda iflas etmiş şirketlerin kredi olanaklarından yararlanamayacağını, bu olanakların borçlarını geri ödeyebilecek firmalara kullandırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Powell'ın "Ekonomik faaliyet, ikinci çeyrekte benzeri görülmemiş bir oranda düşüş gösterecek" ifadesine değinen Marey, yüzde 4,8'lik daralmanın bu düşüşün ilk bölümü olduğunu söyledi.



"YAKIN VADEDE ORTA DERECELİ BİR DEFLASYON DÖNEMİ GÖRÜLEBİLİR"

Berenberg Ekonomisti Roiana Reid de Fed'in, kredi olanaklarının kapsamını artırmak için alanı olduğunu vurguladı.

Reid, Fed'in bilançosunun 6,5 trilyon dolar seviyelerine kadar yükseldiğini, bu rakamın şu anki mevcut seviyenin iki katına çıkabileceğini kaydetti.

Bankanın negatif faiz oranlarını politika aracı olarak kullanma konusunda isteksiz göründüğüne işaret eden Reid, yakın vadede orta dereceli bir deflasyon dönemi görülebileceğini, Fed'in yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşmak için çabalayacağını söyledi.

Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) Finansal Başekonomisti Chris Rupkey ise salgına dair olumlu gelişmelerle piyasalardaki yükselişlere dikkati çekerek, bunun "ekonomik daralmanın geçici olduğu" anlamına geldiğini aktardı.