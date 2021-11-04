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Fed'in kararı Bitcoin'i etkilemedi

#Bitcoin#Kripto Para#Ethereum
Fedin kararı Bitcoini etkilemedi

ABD Merkez Bankası Fed'in faizi sabit bırakıp tahvil alımlarını 15 milyar dolar azaltması kripto para dünyası tarafında herhangi bir hareketlilik yaratmadı. Bitcoin 63 bin dolar sınırında işlem görmeye devam ediyor.

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Tüm piyasaların büyük merakla beklediği Fed'in faiz kararı açıklandı. Fed faizleri yüzde 0-0.25 aralığında sabit tutarken tahvil alım programını da 15 milyar dolar azalttı.

Altın Fed'in kararıyla birlikte satış görürken dolar kuru da bir miktar güçlendi.

KRİPTO PARALAR BAĞIMSIZ HAREKET ETTİ

Fed'in kararını açıklamasının ardından kripto paralarda sert fiyat hareketleri gözlenlenmedi. Bitcoin 63 bin dolar seviyesinde işlem görüyordu ve bu seviyelerde işlem görmeye devam etti. Ethereum da dün kırdığı rekor sonrasında hafif kar satışlarıyla karşılaşsa da güçlü duruşunu korumaya devam ediyor.

Bitcoin saat 06:29 itibarıyla yüzde 0.45 oranında düşüşle 62 bin 405 puandan işlem görüyor. Ethereum ise yüzde 1.30 oranında kayıpla 4548 dolardan alıcı buluyor.

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SHIBA INU'DE DÜŞÜŞ HIZLANDI

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Kısa sürede yüzde 800'ün üzerinde prim yapan Shiba Inu ise bir yatırımının büyük satışlar yapması nedeniyle panik olan diğer yatırımcıları da etkiledi. Shiba Inu 0.00007000 dolar seviyelerinden 0.00005300 seviyelerine kadar geriledi. Bugünkü kaybı ise yüzde 6'ya yaklaştı ve 0.00005848 dolar seviyesinde işlem görüyor.

DOGECOIN DE SAKİN SEYREDİYOR

Dogecoin geçtiğimiz hafta yükseliş hareketi gösterse de yine olağan seyrine kavuştu. 28 Ekim'de 0.33 dolar seviyesine yükselen Dogecoin şu an da 0.26 dolar seviyesinde yatay seyirle işlem görüyor.

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#Bitcoin#Kripto Para#Ethereum

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