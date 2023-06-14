Fed'in faiz kararına saatler kaldı! Piyasalar merakla bekliyor... Yatırımı olan herkesi ilgilendiriyor

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Küresel piyasalar Fed'den gelecek olan faiz kararına odaklandı. ABD Merkez Bankası Fed bugün saat 21:00'de faiz kararını açıklayacak. Fed en son yaptığı hamleyle faizi yüzde 5,25'e yükseltmişti.

Para piyasalarındaki dengeleri değiştiren Fed'in faiz kararı büyük önem arz ediyor. Son enflasyon verisinin düşük gelmesi başka bir deyişle Fed'in faiz artırım adımlarını durduracak ya da yavaşlatacak seviyeye gerilemesiyle Fed'den bugün faiz artırım hamlesi beklenmiyor.

Ancak Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz kararını açıklamasının ardından piyasalar için belirleyici olacak sözlü yönlendirmeleri bekleniyor.

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ABD ENFLASYONU GERİLEDİ

ABD’de kritik faiz kararı öncesinde açıklanan enflasyon verileri son 2 yılın en düşük seviyesine geriledi. Mayısta aylık yüzde 0.1 artan enflasyon, yıllık bazda yüzde 4.9’dan yüzde 4’e çekildi. ABD'de enflasyon Mayıs ayında piyasa beklentilerine paralel gerçekleşerek, Mart 2021'den bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

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ABD'DE İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI ARTTI

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurusu 261 bin kişi oldu. Beklentiler ise 235 bin olması yönündeydi.

ALTIN FED'E ODAKLANDI

ABD'deki enflasyon kararının açıklanmasıyla dalgalı seyir izleyen ons altın Fed'den gelecek karara odaklandı.

Ons altın güne 1943 dolardan başladı. Gün içinde ons altın en düşük 1942 dolar en yüksek de 1950 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar 1950 dolardan işlem görüyor.

Uzmanlar ons altın için destek seviyesini 1937 dolar olarak belirlerken direnç olarak ise 1970 doları öne çıkardı.

GRAM ALTIN HAFİF PRİMLİ SEYREDİYOR

Gram altın güne 1476 lira seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 1474 lira, en yüksek de 1484 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın yüzde 0,50 oranında yükselişle 1484 liradan işlem görüyor.

YATIRIMCILAR SAAT 21:00'İ BEKLİYOR

Yatırımcılar ise Fed'den gelecek olan karara odaklandı. Fed'in saat 21:00'de açıklayacağı karar sonrasında altın ve döviz piyasalarında hareketlilik olabileceği beklentisi hakim.

UNICREDIT DEĞİŞİM BEKLEMİYOR

UniCredit'in araştırma departmanı Fed'in bugünkü toplantıda faizi yüzde 5,00-5,25 seviyesinde tutacağı yönünde genel beklentiyi desteklediğini açıkladı. UniCredit faizin yılın sonuna kadar değişmemesini beklediğini duyurdu.