Fed’in faiz kararına altından ilk tepki!

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ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların günlerdir tedirginlikle beklediği faiz kararını açıkladı. Banka buna göre; politika faizinde 75 baz puan artırıma giderek, 1994 yılından bu yana artırılan en yüksek faiz kademesini gerçekleştirmiş oldu.

ENFLASYON VERİSİYLE BEKLENTİ DEĞİŞMİŞTİ

Geçtiğimiz cuma günü ABD mayıs ayı enflasyonunun sürpriz bir şekilde, yüzde 8,6’ya yükselerek 41 yılın zirvesini yenilemesiyle; piyasa fiyatlamalarında Fed’den faiz artırım beklentisinin 50 baz puandan 75 baz puana yükseldiği görülmüştü. Fed’in yıl sonunda politika faizini çekeceği seviye ise; yüzde 2,75 seviyesinden yüzde 3,50 seviyesine yükselmişti.

Gözden Kaçmasın Fed kritik faiz kararını açıkladı Haberi görüntüle

PİYASALAR NE TEPKİ VERDİ?

Ons Altın Fiyatları, Fed’in açıklamaları öncesi 1820 dolar seviyesinde hareket ederken, açıklamalar sonrası ilk tepki olarak 1814 dolar ile 1826 dolar seviyeleri arasında dalgalı seyretti. Sarı maden saat 21:17 itibarıyla yüzde 0,96 oranında yükselişle 1826 dolar seviyesinde hareket ediyor.

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Dolar endeksi Fed sonrası 105,39 seviyesi görürken, şu sıralarda yüzde 0,16 oranında düşüşle 105,36 seviyesine geriledi. Brent petrol 119 dolarda işlem görüyor. EuroDolar paritesi ise, karar öncesi 1,0403 seviyesinde bulunurken, karar sonrası 1,0359 seviyesine kadar geriledi.

ABD 10 yıllık tahvil faizleri Fed öncesi yüzde 3,41 seviyesinde bulunurken; sonrasında yüzde 3,42 seviyesine yükseldi. Bitcoin Fed öncesi 21 bin 78 dolar seviyesinde bulunurken; şu dakikalarda 20 bin 561 dolarda işlem görüyor. Dolar/TL ise karar öncesi 17,2505 TL’de hareket ederken; sonrasında 17,2918 TL’ye yükseldi. Gram Altın fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,95 oranında yükselişle 1014,71 liradan işlem görüyor.