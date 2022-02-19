Fed'den yetkililere yatırım yasağı

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Fed'den yapılan açıklamada, politika yapıcıların yatırım faaliyetlerine yönelik bir dizi kuralın kabul edildiği aktarıldı. Açıklamada, söz konusu kuralların, halkın Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) çalışmalarının tarafsızlığına ve bütünlüğüne olan güvenini desteklemeyi amaçladığı vurgulandı.

Bu kurallar kapsamında üst düzey Fed yetkililerinin bireysel hisse senedi veya fon alımlarının yasaklandığı belirten açıklamada, yetkililerin tahvil, kripto para, emtia veya Döviz yatırımlarına da yasak getirildiği kaydedildi. Açıklamada, yetkililerin türev sözleşmelerine girmesi, açığa satış yapması ile marj üzerinden menkul kıymet alımlarının da yasaklandığı ifade edildi.