MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriFed'den korkutan uyarı! Sonbahardan itibaren bekleniyor...
GeriEkonomi Fed'den korkutan uyarı! Sonbahardan itibaren bekleniyor...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 13.08.2020 - 16:18,Son Güncelleme:

Fed'den korkutan uyarı! Sonbahardan itibaren bekleniyor...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fed'den korkutan uyarı! Sonbahardan itibaren bekleniyor...
Abone Olgoogle-news

ABD Merkez Bankası (Fed) San Francisco Başkanı Mary Daly, ABD genelinde iş dünyası içinde iflaslar ve şirket tasfiyelerinin sonbahardan itibaren yükselmesini beklediğini açıkladı.

Covid-19 pandemisin etkilerine ilişkin konuşan Daly, bazı ekonomik sektörlerinin kriz öncesi düzeylerine tam olarak toparlanmakta başarılı olamayacakları uyarısı yaptı. Daly ayrıca, pandemi nedeniyle verilmekte olan fazladan işsizlik ödemelerinin kesilmesinin ardından tüketici harcamalarında da düşüşler olacağına dikkat çekti.

Daly ayrıca, Fed’in faiz oranlarına ilişkin planlarının ABD’deki hisse senedi piyasaları için çok açık ve anlaşılır olduğunun altını çizdi.

Fed Başkanı Jerome Powell, 30 Temmuz’daki FOMC kararınının ardından düzenlediği toplantıda, Covid-19 vakalarındaki artışın ekonomi üzerinde baskı yaratmaya başladığına dikkat çekti ve bu gelişmeler karşısında Fed’in tahribatı sınırlamak ve büyümeyi canlandırmak için "ne kadar gerekirse elinden geleni yapacağı" sözü verdi.

"Faizleri artırmayı düşünmeyi düşünmeyi bile düşünmüyoruz" diyen Powell, ekonomik toparlanmanın uzun zaman alacağını, çünkü oteller veya restoranlar gibi salgından ağır etkilenen sektörlerde çalışan milyonlarca kişinin kısa süre içinde işe geri dönemeyeceğine dikkat çekti.

Uzay Savaşını Hangi Ülke Kazandı? ABD Mi Sovyet Rusya Mı ? İşin Aslı Ne?Bugüne kadar 40 milletten 600’e yakın astronot dünyadan ayrılıp uzay semalarında süzüldü… Bazıları başka gezegenlere ulaştı, bazıları dünyanın yörüngesinde dolaştı… Bazı gidenler de geri dönmedi. Ama uzay için olan yarış hiçbir kayba rağmen bitmedi. Bunun için dünyada her yıl 62 milyar dolardan fazla para harcanıyor. Bu miktarın 21 milyar doları ise tek başına NASA’ya ait. 2. Dünya Savaşı’nın bittiği an başlangıç düdüğü çalınan uzay savaşı, 1991’e kadar devam etti. Milyarlarca dolar para, onlarca kayıp astronot, nesillere sığmayan teknolojik gelişmeler ve uzay yarışının en keskin zamanları. Bu videomuzda Soğuk Savaş’ın son gününe uzay konusundaki tüm gelişmeleri sizin için topladık. Bakalım uzay savaşının kazananı kim? Bakalım İşin Aslı Neymiş?
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle