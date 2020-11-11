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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 11.11.2020 - 16:39 |  Son Güncelleme:

Fed'den korkutan uyarı! Aşı haberlerine rağmen önümüzdeki 6 ay...

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Fed'den korkutan uyarı! Aşı haberlerine rağmen önümüzdeki 6 ay...
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ABD Merkez Bankası (Fed) Boston Başkanı Eric Rosengren, Pfizer Inc. deneysel aşısının, Covid-19’u önlemede yüzde 90’dan çok etkili olduğunun açıklanmasına karşın, önümüzdeki altı aylık dönemin "oldukça istikrarsız" olacağı uyarısı yaptı.

Araştırmalardan elde edilen ilk verilerin, aşının insanların beklentilerinden de çok yüksek düzeyde etkili olduğunu göstermesinin çok iyi bir haber olduğunu vurgulayan Rosengren, buna karşın, aşının en geniş şekilde dağıtımının çok zor alacağı ve hala gönüllü olarak kaç kişinin aşılanmak isteyeceği gibi konuların belirsiz olduğuna dikkat çekti.

Yine de, aşının dağıtımı ilerledikçe önümüzdeki altı ayın "oldukça dalgalı olmaya devam edeceğine" inandığını vurgulayan Rosengren, ABDde yeni destek paketinin Kongrede onaylanıp uygulanmaya başlayacağı zamanın da hala belirsiz kaldığına dikkat çekti.

 

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