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Fed'den enflasyon açıklaması

#Fed#Enflasyon#Ekonomianasayfa
Fedden enflasyon açıklaması

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Adayı Lael Brainard, enflasyonu düşürmenin en önemli görevleri olduğunu söyledi

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Fed, aynı zamanda bankanın yönetim kurulu üyesi olan Lael Brainard'ın Fed Başkan Yardımcılığına adaylığı kapsamında ABD Senatosu'nda yapacağı konuşmanın metnini yayımladı. Buna göre Brainard, ABD ekonomisinin büyümedeki en güçlü toparlanmayı ve işsizlikteki düşüşü gördüğünü belirtti. Geçen yıl işsizliğin 2,8 puan düştüğüne işaret eden Brainard, büyümenin ise yüzde 5,5 civarında olacağının tahmin edildiğini bildirdi.

Brainard, "Ancak enflasyon çok yüksek ve ülke çapında çalışan insanlar maaşlarının ne kadar ileri gideceği konusunda endişeli. Para politikamız, herkesi kapsayan bir toparlanmayı sürdürürken enflasyonu yüzde 2'ye indirmeye odaklı. Bu bizim en önemli görevimiz." ifadelerini kullandı.

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