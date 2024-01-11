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Fed yöneticisinden sıkı faiz duruşu mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Fed#Faiz#Piyasa
Fed yöneticisinden sıkı faiz duruşu mesajı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2024 07:38

New York Fed Başkanı John Williams "Bir süre daha kısıtlayıcı politika duruşunu sürdürmemiz gerekeceğini tahmin ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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Piyasalar Fed'den faiz indirimi beklerken New York Fed Başkanı John Williams, faizlerin bir süre daha sıkı kalacağının sinyalini verdi.

Williams, Wall Street'in hızlı fiyatlamalarına karşın Fed'in yüzde 2'lik enflasyon hedefine yaklaştığından emin olması gerektiğini belirtti.

Williams yaptığı konuşmada "Hedeflerimize tam olarak ulaşmak için bir süre daha kısıtlayıcı bir politika duruşunu sürdürmemiz gerekeceğini tahmin ediyorum. Politika kısıtlamasının derecesini ancak enflasyonun sürekli olarak yüzde 2'ye doğru ilerlediğinden emin olduğumuzda azaltmak uygun olacaktır" dedi.

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WILLIAM FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİNİ ERTELETTİRİYOR

New York Fed Başkanı John Williams "Benim temel varsayımım, para politikasının mevcut kısıtlayıcı duruşunun dengeyi sağlamaya devam edeceği ve enflasyonu yüzde 2'lik uzun vadeli hedefimize geri getireceği yönündedir" ifadesini kullanırken "Hedeflerimize tam olarak ulaşmak için bir süre daha kısıtlayıcı bir politika duruşunu sürdürmemiz gerekeceğini ve ancak enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ilerlediğinden emin olduğumuzda politika kısıtlamasının derecesini azaltmanın uygun olacağını düşünüyorum" dedi.

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#Fed#Faiz#Piyasa

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