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Fed yetkilisi Williams: Faiz indirim sürecinin başlamasına hazırız

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#Fed#Faiz#Piyasa
Fed yetkilisi Williams: Faiz indirim sürecinin başlamasına hazırız
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2024 15:55

New York Fed Başkanı John Williams, Fed'in faiz indirimine başlayabileceğini söyledi.

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New York Fed Başkanı John Williams "Faiz indirimi sürecinin başlamasına hazırız. Para politikası veriye bağlı olarak daha nötr bir duruşa hareket edebilir. Fed politikası fiyat istikrarının yeniden tesisinde etkili oldu. İş gücü piyasası daha iyi bir dengede, enflasyonun ana kaynağı değil" dedi.

Büyüme konusuna atıfta bulunan Willams "Bu yıl ABD'de GSYH'nın yüzde 2,5 büyümesi büyük olasılık. Enflasyonun gelecek yıl yüzde 2'ye yakın olmasını bekliyorum. İşsizlik oranı artışa rağmen hala düşük. İş gücü piyasasında soğuma, aşırı ısınma şartlarından bir geri çekilme. Enflasyonu bu yıl yüzde 2,25 olarak bekliyorum" ifadesini kullandı.

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#Fed#Faiz#Piyasa

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