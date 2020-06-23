MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriFed: Uzun ve kısa dönem faizler düşük tutulmalı
GeriEkonomi Fed: Uzun ve kısa dönem faizler düşük tutulmalı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 23.06.2020 - 14:14,Son Güncelleme:

Fed: Uzun ve kısa dönem faizler düşük tutulmalı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fed: Uzun ve kısa dönem faizler düşük tutulmalı
Abone Olgoogle-news

ABD Merkez Bankası (Fed) Boston Fed Başkanı Eric Rosengren, Fed’in hem uzun hem de kısa vadeli faizleri düşük tutmasının gerekli olduğunu vurguladı.

Rosengren, Fed’in reel ekonominin, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi için oluşturduğu Main Street Lending Facility programının uygulamaya girmesi nedeniyle yaptığı konuşmada, yılın ikinci yarısının "zor" olacağını ve programın buna karşı bir "sigorta" sağlayacağının altını çizdi.

Yahoo Finance’in sorularını yanıtlayan Rosengren, "Yılın ikinci yarısı pek çok insanın öngördüğünden daha zor olacak. Uygulamaya konan program ekonomi için önemli bir sigorta politikası olacak" diye uyardı.

Rosengren daha önce, ABD ekonomisinin Covid-19 krizine dayanmak için hem Fed’in hem de Kongre’nin daha fazla desteğine ihtiyacı olacağını da söylemişti.

Fed Başkanı Jerome Powell, 9 Haziran’da yaptığı açıklamada, "Küçük ve orta ölçekli işletmeleri destekleyerek, onları yeniden açılmaya ve istihdam sağlamaya hazırlamak, geniş tabanlı ekonomik toparlanmayı da teşvik edecektir" dedi ve ekledi:

"Yaptığımız bu değişikliklerin, Ana Cadde Kredilendirme Programı’nın, bu zor zamanda istihdamı destekleme yeteneğini de geliştirecektir."

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle